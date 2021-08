Torghatten høststengt

Området med sitt karakteristiske hull gjennom fjellet vil under denne tiden imidlertid være åpnet for fri ferdsel i helgene 11. - 12. september samt 25. - 26. september.

- Statens vegvesen og Brønnøy kommune beklager eventuelle ulemper en redusert tilgjengelighet av Torghatten vil måtte medføre. Fjellsikringsarbeidene ved Torghatten utføres av Stetind Entreprenør AS, og er et nødvendig tiltak for å ivareta fremtidig sikkerhet for besøkende i Torghatten, heter det i en pressemelding.