Fullt hus da Quality Hotel Hasle Linie åpnet dørene

I solskinn og sensommervarme var naboer og samarbeidspartnere invitert til taler, kake og omvisning for å feire at Quality Hotel Hasle Linie nå offisielt er en del av nabolaget.

– Å få åpne et fullbooket Quality Hotel Hasle Linie i Oslo er selve beviset på at folk vil og kan møtes igjen. Absolutt alt ved dette hotellet imponerer meg. Beliggenhet, de ansatte, lobbyen som ligner en katedral, alle de smarte løsningene og ikke minst den gode stemningen som oppstår når et hotell blir en del av et levende nabolag, sa Petter A. Stordalen, som sammen med hotelldirektør Sara Jensen og administrerende direktør i Höegh Eiendom Eirik Thrygg åpnet hotellet onsdag formiddag.

Quality Hotel Hasle Linie

Pangstart

Hotelldirektør Sara Jensen og teamet hennes har hatt en pangstart med innkvartering av fire ishockeylandslag som skal kjempe om én plass i Beijing-OL på nye Jordal Amfi de neste dagene.

– Det har vært en eventyrlig start og det er utrolig deilig å være ordentlig i gang. Nå gleder vi oss stort til å bli bedre kjent med alle naboene våre, og gi dem og alle som vil oppdage en ny del av Oslo de aller beste gjesteopplevelsene, sier Sara Jensen i en pressemelding.

Hotellet har 208 rom, restaurant og bar med uteservering, ni møterom og en storsal med kapasitet til 430 mennesker. Kunstnerne Marie Buskov og Anders Sletvold Moe står bak to unike veggmalerier i lobbyen og flere bilder i konferanseavdelingen. NENT og Sterk Helse holder også til i bygget som er tegnet av Ghilardi + Hellsten Arkitekter og eid av Höegh Eiendom og AF Eiendom.

Fakta Quality Hotel Hasle Linie 208 hotellrom BistroX & Bar med uteservering 1 storsal med kapasitet til opptil 430 personer, 9 møterom med navn som beskriver området og historien til Hasle Kun 8 minutter med t-bane fra Oslo sentrum Den høye, T-formede lobbyen blir et bygulv som skal brukes av hotellet, av de andre bedriftene som holder til i bygget og av de som bor og jobber på området Byggets fasade, som består av mye mørkt stål, har en historisk referanse til områdets industrielle fortid Bygget har ingen konkret ”bakside”, det henvender seg ganske likeverdig til byrommet på alle sider Har fått navnet fordi linjeakevitten ble produsert og lagret hos Arcus på Hasle, derav navnet for området og hotellet: Haslelinje/Hasle Linie Huseier: Höegh Eiendom og AF Eiendom Arkitekt: Ghilardi Hellsten Totalentreprenør: AF Gruppen

- Visjon om å skape et levende sted

– Dette er en stor dag for AF Eiendom og Höegh Eiendom som sammen eier HasleLinje. Vi er nå et viktig steg nærmere vår visjon om å skape et levende sted som begeistrer her på Hasle. Det har tatt oss ti år å komme hit vi er i dag og vi gleder oss over den herlige symbiosen av boliger, kontorer, handel, skole, barnehage, treningssenter og nå også endelig – et flott nabolagshotell som er åpent for alle hele døgnet. Vi er svært godt fornøyd med at Nordic Choice har valgt å satse sammen med oss på Hasle Linje, sier Eirik Thrygg, administrerende direktør i Höegh Eiendom i pressemeldingen.