Enklere reise og lite kø for de som er fullvaksinerte

– Det har til tider vært reisende som har brukt flere timer gjennom Oslo lufthavn i sommer. Det har vært passasjerer som ved ankomst fra utlandet skal testes og/eller skal på karantenehotell. Gjennom et godt samarbeid med helse og Politi har vi imidlertid fått til en rutine som gjør at passasjerer som er fullvaksinerte slipper unna de lange køene, sier lufthavndirektør på Oslo lufthavn, Stine Ramstad Westby, i en pressemelding.

Høstferien blir travel på flyplassene

I tråd med at flere og flere nå blir fullvaksinerte vil andelen av de som må gjennom mer omfattende kontroll bli færre, men det betyr likevel ikke at køene vil bli borte fra Oslo lufthavn med det første.

– Frem til noen av innreiserestriksjonene eventuelt endres, eller at kontrollene kan ytterligere automatiseres, vil situasjonen fortsatt være utfordrende på ankomst utland. Spesielt for de som må testes eller skal på karantenehotell. Uavhengig av dette tror vi høstferien blir en travel uke med mange nordmenn som skal reise, og vi ber alle sette seg godt inn i regelverket og ha nødvendig dokumentasjon klar, dette vil avkorte køene, forklarer Westby.

Gjør fortløpende endringer

På Oslo lufthavn evalueres det fortløpende hvordan logistikken skal legges opp for at køene skal gå så raskt som mulig. I samarbeid med Ullensaker kommune er det besluttet at all testing skal tas ut av ankomsthallen og flyttes til et større areal som nå står ledig i den ene delen av avgangshallen. Dette vil gi bedre plass for de som venter på testing, og det blir færre forstyrrelser i ankomstområdet hvor reisende skal hente bagasjen sin.

Avinor opprettholder tett dialog med sentrale myndigheter og vil tilpasse driften av flyplassen etter de reglene som til enhver tid gjelder for de som skal reise ut og inn i landet.

Skal du reise innenriks i Norge er det en normal situasjon. Du trenger ikke å vise frem noen spesiell dokumentasjon og kan bruke selvbetjente innsjekkingsautomater som vanlig. Husk å holde avstand til andre og bruk munnbind.