Avis satser stort på bilutleie i Bergen

Fra 1.september 2021 skal Fjord Mobility AS drive Avis Bilutleie i Bergen, i tillegg til i Møre og Romsdal. Selskapet blir med det Avis Norge sin største lisenstaker. Satsingen innebærer en dobling i antall ansatte og antall biler i selskapet, med en bilflåte på opp mot 1200-1500 biler.

– Jeg er veldig glad for å annonsere at Fjord Mobility AS, med Sølvi Blindheim Skjong ved roret, overtar driften av Avis Bilutleie i Bergen. Fjord Mobility AS har vært lisenstaker av Avis Norge i en årrekke, og har fra oppstart og frem til i dag oppnådd en ledende markedsposisjon i Møre og Romsdal, sier Donald Hayes, Daglig leder i Avis Budget Norge i en pressemelding.

– Jeg er stolt og takknemlig for at Avis har vist meg denne tillitten. Jeg håper kundene vil merke en positiv endring når vi tar over driften, i hovedsak gjennom at vi er mer lokalt orientert, mer tilgjengelig og mer kvalitetsbevisst, sier Sølvi Blindheim Skjong, daglig leder og eier i Fjord Mobility AS i den samme meldingen.

Vil kjøpe lokalt

Helt siden oppstarten i 2007 har det vært viktig for Blindheim Skjong å benytte lokale leverandører. Dette er en praksis som selskapet ønsker å videreføre i Bergen.

– Allerede nå estimerer vi et behov for anskaffelse av rundt 50 nye biler hver måned, noe som burde glede bilforhandlerne i både Bergens-regionen og på Møre, sier Blindheim Skjong med et smil.

– Vi har etablert et nært og godt samarbeid med reiselivet og bilforhandlerne på Møre, og har hatt fokus på å spille hverandre gode. Dette, kombinert med vår høye servicegrad og dyktige lokale ansatte som kjenner området godt, tror jeg er en av de viktigste årsakene til den solide veksten vi har hatt de siste årene. Nå ser jeg veldig frem til å videreutvikle bilutleie-tilbudet i Bergen etter samme modell, sammen med de dyktige og erfarne ansatte på stasjonene våre i Bergensområdet, fortsetter Blindheim Skjong.

Stor pågang i Bergen

Blindheim Skjong har lang erfaring fra Avis-systemet. I mange år var hun distriktssjef lokalt for Avis Bilutleie i Norge, før hun for 14 år siden startet sitt eget selskap. Nå ser hun frem til å videreutvikle selskapet og utvide driften til Bergen.

– Det er stor pågang fra turister som ønsker å leie bil i Bergen, se fjordene våre, og deretter reise videre uten bil fra Møre og Romsdal. De siste årene har vi i høysesong daglig returnert en trailer med biler fra Ålesund til Bergen, for å sikre at vi har nok biler der etterspørselen er størst, forklarer Blindheim Skjong og avslutter;

– På den måten er drift av bilutleie i Møre og Romsdal og Bergen godt knyttet sammen, og vi ser det derfor som et naturlig steg videre å utvide driften til Bergen. Vi har store ambisjoner rundt effektivisering av driften og ser samtidig muligheter til å hente ut stordriftsfordeler.

Fjord Mobility AS (tidligere Møre og Romsdal bilutleie AS) vil fra 1. september 2021 være den største lisenstakeren til Avis Bilutleie i Norge, med ansvar for driften i Bergen, Ålesund, Molde, Kristiansund, Ørsta-Volda, Ulsteinvik-Hareid og Åndalsnes.