Her er vi redde for å bli smittet i sommer

Den ferske Frendeundersøkelsen som er utført av Norstat viser at det er på restauranter, kafeer og utesteder vi i størst grad frykter viruset. Utenlandsferie topper ikke listen.

– Det er litt overraskende, men det gjenspeiler gjerne at de fleste holder seg i Norge i sommer, sier skadesjef på reise i Frende Forsikring, Petter Lassen.

Her frykter vi smitte

På restaurant, kafe, utested: 38 prosent

På ferie i utlandet: 31 prosent

På teater, kino, revy o.l.: 21 prosent

På jobb: 15 prosent

På ferie i Norge: 15 prosent

På treningssenter: 14 prosent

1 av 3 av de spurte sier at de ikke er redde for å bli smittet i sommer. Frendeundersøkelsen viser at bare 1 prosent av de 1000 spurte frykter hjemmesmitte.

(Saken fortsetter under)

Restaurant er ett av stedene nordmenn er mest redde for å bli koronasmittet i sommer. Foto: Unsplash

Hold på gode rutiner

Skadesjefen håper folk tar med seg de gode rutinene inn i ferien slik at vi kan leve som normalt når vi tar fatt på høsten.

– Hvis alle er flinke med smittevern i sommer kan vi komme inn i høsten med gode tall, sier Lassen før han fortsetter:



– Det er viktig å huske på de gode rutinene også i friukene. Sammen med vaksineringen er det gode regler og rutiner over hele landet som gjør at vi har klart oss såpass godt nå.

Lassen håper alle nordmenn tar oppfordringen, enten de reiser til utlandet eller blir i Norge i ferien.

Mange vil til utlandet

Utenlandsferie ligger på andreplass over stedene vi er redde for å bli smittet i sommer. Lassen forteller at de merker hvordan nordmenns interesse for utenlandsreiser øker stadig mer.

– Mange kunder kontakter oss nå for å spørre om dekningene på reiseforsikringen. Hvor de kan reise og hva de kan få hjelp med hvis noe skulle skje, sier skadesjefen på reise hos Frende Forsikring.

– Vi ser også at salget av nye reiseforsikringer øker fra samme tid i fjor, avslutter han.