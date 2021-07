Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Lørdag.

Jason Eckhoff (51) har skapt suksesser som Restplass.no, Solfaktor og Reisegiganten, hvor alt handlet om lave priser. Nå har han snudd trill rundt og satser på det betalingsvillige premiumsegmentet.

Jason Eckhoff har vært en kremmer hele livet. Det begynte i bestefars jernvarehandel i Sandefjord. Fra han var ti år jobbet han i helger og ferier, pushet kasseroller på torget og lærte av bestefar å løpe i trappen.

– Da var kursen satt, sier Eckhoff, som er selvutnevnt risikosøkende med litt ADHD.

Han startet sitt første selskap som 17-åring; en seriøs telefon-datingtjeneste som het Vestfoldtreffen. Han tjente 20.000 kroner i måneden, og det var mye penger i 1987.

– Så sa mor at jeg måtte få meg en ordentlig utdannelse.

Solgte fjøsnisser i Paris

Eckhoff studerte økonomi i to år i Frankrike og gikk ut som beste, norske elev. I forkant av dette hadde han hatt en deltidsjobb i Norge hvor han reiste land og strand rundt og solgte fjøsnisser. Dette begynte han med på heltid i Paris etter endt utdannelse.

Businessclass.com AS Navn: Jason Eckhoff (51). Forretningsidé: Levere markedets beste søkemotor for reisende i premiumsegmentet. Ambisjon: 500 millioner kroner i netto omsetning i 2025. Finansiering: 13 millioner kroner i egenkapital, har hentet inn 24 millioner kroner og skal hente ytterligere 20 millioner kroner. Eiere: Hovedaksjonærer er Eckhoff med 60 prosent. Andre aksjonærer er blant andre Eivind Roald, Anders Brundin, Chris Nyborg, Jan Åge Skaathun, Berg-Hansen Reisebureau, Martin Beck Holte, Maria Syse-Nybraaten og Morten Iversen.

– Nissene inntok Paris og jeg hadde fem selgere som jobbet for meg, mimrer Eckhoff som senere flyttet til London og jobbet for et kanadisk sjømatselskap. Det var der han fikk ideen til det som senere skulle bli Restplass.no.

– Alt på nett eksploderte, og hva kunne jeg gjøre? Jeg hadde mange ideer og skrev forretningsplaner om kvelden. Jeg var innom blant annet sertifikat.no og takeaway.no, men trodde aller mest på at det var et stort behov for reiser på nett.

I 2000 etablerte han Norges første nettreisebyrå, og fire år senere, nesten uten å ha brukt penger på markedsføring, var Restplass.no et like sterkt merkenavn som Star Tour og SAS.

Restplass.no fusjonerte senere med Solfaktor og ble til Reisegiganten. I 2013 ble Eckhoff kåret til EY Entrepreneur Of The Year Trade, etter at selskapet han ledet hadde sterkere vekst enn de 28.000 andre vekstselskapene over en fireårsperiode.

ECKHOFFS FØRSTE NETTREISEBYRÅ: Restplass.no ble en like kjent merkevare som Star Tour og SAS. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

Ville bli gründer på nytt

Eckhoff fikk 2 prosent av omsetningen til reisene han omsatte, men leverandører i bransjen tilbød 10 prosent ved salg av dyrere billetter, som seter på businessclass og første klasse. Da begynte kalkulatoren i hodet hans å rulle.

– I Reisegiganten hadde vi ikke fokus på dette. Alt handlet om massemarkedet og så lave priser som mulig med tilhørende lave marginer. Der og da bestemte jeg meg for å bli gründer på nytt og kjøpte domenet Businessclass.com i 2015. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle bruke det til, men det er jo et av verdens beste domenenavn. Å hete det folk søker på, har en utrolig sterk effekt. Det generiske begrepet Business Class er utbredt over hele verden. Vi skal eie dette begrepet globalt, og skal oppnå en posisjon i premiumsegmentet tilsvarende det vi ser at Booking.com og Hotels.com har fått til i massemarkedet.

Den første planen til Eckhoff var å drive et eksklusivt reisebyrå, men det var ikke skalerbart. Han landet til slutt ned på å lage en søkemotor som skiller seg fra andre søkemotorer i reiselivsmarkedet.

– Jeg skulle lage en global tjeneste som ikke bare dreier seg om pris, for premiumsegmentet er opptatt av kvalitet og hva de får for pengene. På de tjenestene som finnes i dag, ser du hva det koster fra a til b, men du får ikke utdypende informasjon om produktet eller leverandørene. Vi snur alt på hodet: vi forteller hva det koster, hva du får for pengene og hvorfor det koster mer. Vi benytter oss av avanserte algoritmer som i sanntid vurderer kvaliteten på viktige elementer som flyselskap, sete, flyrute, servering, flytype og Co2-utslipp. Vi har bilder, videoer, anmeldelser og redaksjonell omtale av hoteller og fly, og vi gjør søket personlig. Du vil få et annet resultat enn meg når vi søker. Det er stor forskjell på flyselskapene, spesielt hva de tilbyr både på business- og første klasse. Det er ingen andre i verden som gjør dette, fastslår Eckhoff.

Jakter mer penger

– Du startet med dette for fem år siden og skal lansere først nå. Hvorfor?

– Det var mange avtaler som skulle på plass. Det har også vært en kompleks IT-utvikling. Vi var klare til å lansere i mars i fjor, men så kom pandemien. Og det var vanskeligere enn jeg trodde å få investorer. Mange var positive til ideen, men når de spurte meg hvem andre som var med og jeg ikke hadde noen navn, stoppet det litt opp, sier seriegründeren.

Men i 2018 løsnet det. Da kom den tidligere SAS-toppen Eivind Roald inn som første investor. Han skjønte umiddelbart forretningsideen: at businessclass handler om det alle flyselskap trenger, nemlig å vise frem de beste produktene sine. 8 prosent av flysetene representerer 40 prosent av inntektene og 50 prosent av profitten, så flyselskapene har betydelige inntekter fra premiumsegmentet.

Etterhvert har et stjernelag med investorer fulgt etter Roald: Chris Nyborg, medgründeren av Masmovil, Spanias fjerde største telekom-selskap, Anders Brundin, tidligere finansdirektør i selskaper som Ericsson og Aga, Martin Bech Holte, tidligere leder av McKinsey i Norge, nå investeringsdirektør i Aker ASA, Berg-Hansen Reisebureau, It's Learning-gründer Jan Åge Skaathun og investeringsrådgiver Maria Syse-Nybraaten er blant investorene.

– Vi startet med å finansiere utviklingen selv. Deretter har vi hentet inn 24 millioner kroner fra eksterne investorer og vi skal hente 20 millioner kroner til i disse dager. Vi har bygget en rakett og trenger fuel øremerket markedsføring, sier Eckhoff.

FRA SINGAPORE AIRLINES TIL BUSINESSCLASS.COM: Henrik Hanevold (t.h) er godt kjent med premiumsegmentet. Den kunnskapen tar han med seg til sin nye arbeidsgiver. Foto: Ivan Kverme / Finansavisen

Hva skjer med reiselivsbransjen fremover?

Henrik Hanevold har en fortid som salgssjef i Singapore Airlines. Og hans rundt 100 reisedøgn i året har nå blitt til null. Reiselivsbransjen er en av taperne i pandemien, men hva nå?

– Ekspertene snakker om en ketchup-effekt, og vi har begge beina godt plantet i premiumsegmentet for feriereisende, som forventes å være de første som virkelig begynner å fly igjen. Det vil ta lenger tid før forretningsreisende, om noensinne, er tilbake. Flyselskapene vil derfor lokke med lave priser for å dra i gang markedet, spesielt foran i flyet. Jeg har allerede sett tur-returbilletter på første klasse til Dubai for 16.000 kroner, sier Hanevold.

– Vi satser på den store bredden innen premiummarkedet globalt. Dette er ikke en nisje, men et gigantisk marked. Det blir gøy når Businessclass.com også finnes på mandarin. Kinesere og japanere med god råd vil ikke sitte bak, sier Eckhoff.

– Hva betyr dette i kroner og øre for dere?

– Ambisjonen er at vi i 2025 skal ha en markedsandel på premium flybilletter på 0,12 prosent. Det gir oss en EBITDA på 7,4 millioner dollar og rundt 50 millioner dollar i netto omsetning. Brutto snakker vi om milliardbeløp. Vår finansdirektør har regnet seg frem til at BusinessClass.com på det tidspunktet kan ha en verdi på mellom 2,5 og 3 milliarder kroner. Sammenlignbare selskaper blir vurdert på salg, ikke EBITDA, sier Eckhoff, som ikke legger skjul på at den ultimate ambisjonen er å bygge en norsk unicorn.