Klimahuset nominert til «museenes Oscar»

LCD Awards har som mål å synliggjøre kreative og innovative kulturinstitusjoner og anerkjenne deres bidrag til det globale kulturlivet. Leading Cultural Destinations har nominert Klimahuset til en pris i kategorien Climate Smart Award.

– Dette er gledelige nyheter og en flott annerkjennelse av vårt nye utstillingshus, sier direktør ved Naturhistorisk museum, Brit Lisa Skjelkvåle, i en pressemelding.

– Klimahuset er særlig viktig fordi det gir publikum kunnskap og innsikt i hvordan vi som enkeltmennesker kan bidra til å bremse den globale oppvarmingen. Målet har vært å skape et levende og relevant møtested for klimaspørsmål, og engasjere våre besøkende til å bidra til en mer bærekraftig fremtid, sier Skjelkvåle.

1300 års klimahistorie i en trestamme. Foto: Ellen Munden Paalgard, NHM

Klimahusets utstillinger bruker interaktive virkemidler og moderne teknologi for å formidle klima og klimaendringer for et ungt publikum. Utenfor Klimahuset ligger Klimahagen hvor de yngste besøkende kan lære om vær og natur gjennom aktiviteter og kunstneriske installasjoner.

Climate Smart Award fra Leading Cultural Destinations (LCD) er en internasjonal pris som gis til museer som bidrar mest til kunnskapsbasert engasjement i kampen mot klimaendringer.

De andre nominerte i 2021 er LÁ Art Museum i Hveragerði på Island og Australian Museum i Sydney, Australia.