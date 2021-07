Forventer storinnrykk av nordmenn på spontanferie til Sverige

Administrerende direktør i Turistrådet Vest-Sverige, Fredrik Lindén, forventer et storinnrykk av nordmenn på spontanferie i sommer. Rekordmange nordmenn har lenge «sittet på gjerdet» i påvente av muligheten for å reise utenlands i sommer. Dette betaler seg nå, for fra og med i dag er grensene «åpnet» og nordmenn kan igjen reise karantenefritt både inn og ut av Vest-Sverige. Lettelsene i karantenebestemmelsene kommer etter innføring av EU sine terskelverdier for smitte, og åpner nå nye muligheter til utenlandsferie for svært mange nordmenn.

Flere spontanferier enn tidligere

Region Vest-Sverige utgjør den mest besøkte internasjonale regionen for nordmenn på feriereise. I 2019 sto nordmenn for totalt 1,2 millioner gjestedøgn, eller rundt hver fjerde utenlandsturist i regionen.

På Lagunen camping i Bohuslän har de laget en ny bikepark med tilpassede stier både for voksne og barn. Foto: vestsverige.no

Hele Vest-Sverige er nå «grønn sone» og fritatt fra samtlige karantenebestemmelser. Lindén forventer ikke bare økt grensehandel, men også en betydelig pågang av norske turister på spontanferie i juli og august.

– Reiselivsnæringen i region Vest-Sverige har hatt to tøffe år, og vi er selvsagt svært glade for at ferierende nordmenn igjen kan få oppleve Vest-Sverige. I år har de færreste hatt mulighet til å langtidsplanlegge sin ferie, og dermed regner vi med at årets ferieaktiviteter blir vesentlig mer spontane enn tidligere år. En biltur over grensen til Sverige krever ikke lange forberedelser og er trolig den enkleste måten å komme på utenlandsferie i sommer, sier Fredrik Lindén i en pressemelding.

Her er de mest aktuelle nyhetene for norske turister på spontanferie i Vest-Sverige SYKLING: Ny sykkelsti fra Norge til Sverige

I juni ble en helt ny sykkelled mellom Norge og Sverige innviet. Unionsleden strekker seg fra Moss til Karlstad igjennom et variert terreng i Dalsland. Dette er den første nasjonale sykkelleden i region Vest-Sverige, og du kan bestille sykkelpakker med overnatting underveis.

https://www.unionsleden.com/

I juni ble en helt ny sykkelled mellom Norge og Sverige innviet. Unionsleden strekker seg fra Moss til Karlstad igjennom et variert terreng i Dalsland. Dette er den første nasjonale sykkelleden i region Vest-Sverige, og du kan bestille sykkelpakker med overnatting underveis. https://www.unionsleden.com/ Tjörn – kunstens øy

Vil du oppleve kunst og kultur med sykkelen som fremkomstmiddel, er Tjörn et fantastisk utgangspunkt i år. Dette er en utmerket sykkeløy for hele familien, og har bilfrie grusveier som gir lett tilgang til alle attraksjonene på øya. Her finnes også flere ulike overnattingsmuligheter i forskjellige prisklasser.

https://www.vastsverige.com/sodrabohuslan/tjorn-island-of-art/

Vil du oppleve kunst og kultur med sykkelen som fremkomstmiddel, er Tjörn et fantastisk utgangspunkt i år. Dette er en utmerket sykkeløy for hele familien, og har bilfrie grusveier som gir lett tilgang til alle attraksjonene på øya. Her finnes også flere ulike overnattingsmuligheter i forskjellige prisklasser. https://www.vastsverige.com/sodrabohuslan/tjorn-island-of-art/ Ny bikepark ved Strømstad

Terrengsykkel er i tiden, og i Vest-Sverige er det mange muligheter for sti-, bane og landeveissykling. På Lagunen camping i Bohuslän har de laget en ny bikepark med tilpassede stier både for voksne og barn. Her kan du også ta kurs eller få en egen guide.

https://www.lagunen.se/aktiviteter/lagunen-bikepark-prova-pa/

https://www.vastsverige.com/naturupplevelser/cykla/mountainbikecykling/

Terrengsykkel er i tiden, og i Vest-Sverige er det mange muligheter for sti-, bane og landeveissykling. På Lagunen camping i Bohuslän har de laget en ny bikepark med tilpassede stier både for voksne og barn. Her kan du også ta kurs eller få en egen guide. https://www.lagunen.se/aktiviteter/lagunen-bikepark-prova-pa/ https://www.vastsverige.com/naturupplevelser/cykla/mountainbikecykling/ Sykkelturer langs Gøta kanal

Med det familievennlige hotell Norrqarn som utgangspunkt er Gøta kanal en av de mest populære sykkeldestinasjonene i Sverige. Kanalen er også godt egnet for fotturer og kajakkpadling. Nå lanseres det flere nye pakker der kost og losji er inkludert.

https://www.norrqvarn.se/cykla-langs-gota-kanal/ VANDRING OG FOTTURER: Ny pilegrimsled fra Gøteborg

I år er det åpnet en ny pilegrimsled i Vest-Sverige, den såkalte Pilgrimsleden Göta Älv. Leden strekker seg langs elva fra Masthuggskirken i Gøteborg til Vänersborg, og er totalt på 140 km fordelt på 10 etapper. Turen passer for alle aldre og gir mulighet for overnatting på tradisjonsrike hotell.

https://pilgrimsledengotaalv.se/

I år er det åpnet en ny pilegrimsled i Vest-Sverige, den såkalte Pilgrimsleden Göta Älv. Leden strekker seg langs elva fra Masthuggskirken i Gøteborg til Vänersborg, og er totalt på 140 km fordelt på 10 etapper. Turen passer for alle aldre og gir mulighet for overnatting på tradisjonsrike hotell. https://pilgrimsledengotaalv.se/ Øyvandring – vakre fotturer i skjærgården Sveriges vestkyst er et kjent område for mange nordmenn, men ikke alle har benyttet seg av de flotte turmulighetene som ligger ute på øyene i havgapet. Her finnes mange og varierte dagsetapper som passer fint for dem som ønsker et avbrekk fra den norske fjellheimen. Du kan også gå fra hotell til hotell – helt som på fjellet. https://www.vastsverige.com/no/utendorsaktiviteter/vandring/inspiration-for-vandringen/oyvandring/

Sveriges vestkyst er et kjent område for mange nordmenn, men ikke alle har benyttet seg av de flotte turmulighetene som ligger ute på øyene i havgapet. Her finnes mange og varierte dagsetapper som passer fint for dem som ønsker et avbrekk fra den norske fjellheimen. Du kan også gå fra hotell til hotell – helt som på fjellet. https://www.vastsverige.com/no/utendorsaktiviteter/vandring/inspiration-for-vandringen/oyvandring/ Spa og fotturer – en ny feriemiks

Spa-behandling og vandring er en kombinasjon stadig flere får øynene opp for. I år tilbyr flere hoteller i Vest-Sverige velværepakker der høy komfort, god mat og fysisk aktivitet står sentralt.

https://www.vastsverige.com/naturupplevelser/vandra/vandringsresor-och-paket/spa-och-relax/ UNIK OVERNATTING: Fire nye glasshus i Vest-Sverige

Helt siden 72-timershytta ble lansert i 2017 har Vest-Sverige vært et populært turistmål for alle som vil overnatte i glasshus. Glasshusene gir en unik utsikt og er en vesentlig mer naturnær opplevelse enn tradisjonell overnatting. Nå er det satt opp flere nye glasshus i regionen.

https://www.vastsverige.com/bo/glashus-72-hour-cabin/

Helt siden 72-timershytta ble lansert i 2017 har Vest-Sverige vært et populært turistmål for alle som vil overnatte i glasshus. Glasshusene gir en unik utsikt og er en vesentlig mer naturnær opplevelse enn tradisjonell overnatting. Nå er det satt opp flere nye glasshus i regionen. https://www.vastsverige.com/bo/glashus-72-hour-cabin/ Bærekraftig ferie i «Tinyhouse»

I skogen utenfor Hjo i Västergötland finner du klimasmarte småhus utviklet av Inforest. Tinyhouse-ene er bygget i bærekraftige materialer, drives av solenergi og har hverken strøm, vann eller avløp tilknyttet. Et stort mer bærekraftig ferieopphold får du ikke.

https://www.vastsverige.com/hjo/produkter/inforest/

I skogen utenfor Hjo i Västergötland finner du klimasmarte småhus utviklet av Inforest. Tinyhouse-ene er bygget i bærekraftige materialer, drives av solenergi og har hverken strøm, vann eller avløp tilknyttet. Et stort mer bærekraftig ferieopphold får du ikke. https://www.vastsverige.com/hjo/produkter/inforest/ Glamping i villmarken

Nå har du muligheten til å oppleve ekte glamping i helt nye luksustelt ved Gøta kanal. Teltene er innredet med komfortable hotellmøbler, og du har selvsagt tilgang til vann og strøm. Dermed har du din egen suite ute i naturen.

https://www.norrqvarn.se/boende-vid-gota-kanal/glamping/

Nordmenn vil ut i naturen

Fredrik Lindén mener at årets ferie vil bli preget friluftsliv og aktiviteter i naturen.

– Tilbakemeldinger vi får fra reiselivsnæringen, samt undersøkelser vi selv har gjennomført, tyder på at corona-nedstengningen har gjort nordmenn enda mer interessert i friluftsliv. Vandring i naturen sammen med sykkelferie blir trolig de mest populære ferieaktivitetene i år, med strand og bading som en klar nummer to, sier Lindén, og fortsetter:

– Nordmenn er i større grad enn andre opptatt av unike matopplevelser og høy komfort på innkvartering. I sommer og høst vil det handle mye om aktører som kan tilby dette, og om pakketurer som kan planlegges og bestilles på kort varsel.