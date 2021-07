En rekke aktører har gått sammen om et unikt prosjekt i turistdestinasjonen Blokhus i den nordlige delen av Danmark. Når sandslottet snart er fullført vil det stå hele 21 meter over bakken og ha en diameter på 31 meter. Det skriver VisitDenmark i en pressemelding.

Det er en ny verdensrekord og overgår den forrige rekorden som ble satt i Tyskland med en høyde på nesten 18 meter. Herved håper man på en plass i Guinness World Records.

– Vi har verdens beste sand, så hvis ikke vi setter ny verdensrekord, kan ingen det, forklarer John Andersen, eier av Skulpturparken.

Noen av verdens mest talentfulle sandskulptører designer sandslottet. Foto: Poul Nymark

Det er et internasjonalt team av sandskulptører som bygger sandslottet som skal hylle lokalområdet, det tidligere fiskeværet Blokhus og dets omgivelser. Kystbyen er et populært sted for turister som ønsker å kombinere en aktiv ferie med avslapping på en av Danmarks lange sandstrender. Slottet blir dekorert med kjente landemerker og symboler, slik som fiskebåter, surfere, fyr- og badehus. Skulpturen inneholder også en referanse til kampen mot koronapandemien.

Sandslottet er plassert foran Blokhus skulpturpark hvor det kan beundres de neste seks månedene. Inngang til sandslottet er gratis, og de som ønsker å glede seg over flere skulpturer, kan enkelt besøke den årlige Sandskulpturfestivalen i Blokhus hele sommeren. I år vil man kunne se gigantiske kreative skulpturer skapt av de beste sandartistene i verden, som skildrer Noahs Ark.

Fakta om kunstverket Sandslottet vil bestå av mer enn 4860 tonn sand

Den transporteres med 140 vogntog

Sandslottet vil ha en diameter på 31 meter

Det forventes å kunne stå oppført de neste 6 månedene – uansett vær

Over 30 personer jobber på skift, som inkluderer et teknikerteam, kunstnerlag og arbeidsteam

Noen av verdens mest talentfulle sandskulptører designer sandslottet

Prosjektet er en investering på drøyt 3 millioner DKK Kilde: VisitDenmark