– Hamburger er favorittmaten til gjestene våre. Nå har vi endelig funnet en plantebasert burger som matcher kjøttburgeren på smak, og derfor tar vi sjansen på å gi Naturli’ hovedrollen på menyen vår i sommer. Det blir et bærekraftig burgereksperiment, sier Andre Johansson, sjefskokk i Quality Hotel Norge, i en pressemelding.

Johansson er også en del av Nordic Choice Hotels Food and Beverage team.

Den nye fava-burgeren er utviklet gjennom et samarbeid mellom Naturli' og Nordic Choice Hotels, og produseres på Råbekken i Fredrikstad.

Halvparten bestiller hamburger



Hamburgere står for 50 prosent av bestillingene fra meny hos Nordic Choice Hotels, hovedsakelig laget med storfekjøtt. Men når storinnrykket kommer i sommer, etter femten måneder med pandemi, er målsettingen at hver fjerde burger som serveres er plantebasert.

Bak denne ambisjonen ligger en nøye markedsanalyse. Fire av ti nordmenn ønsker å redusere inntaket av kjøtt, og to av ti gjennomfører regelmessige kjøttfrie dager, ifølge en rapport fra OsloMet som har undersøkt nordmenns spisevaner knyttet til animalske proteiner. Den viktigste årsaken oppgis til å være egen helse, men stadig flere peker på miljø og klima som viktig motivasjon for å spise mer plantebasert.

Klimatallenes tale er klar: Én kjøttburger bidrar med like mye CO2-utslipp som 20 planteburgere.

Favaburgeren Fava-burgeren er utviklet gjennom et samarbeid mellom Naturli´og Nordic Choice Hotels. Fava-burgeren selges foreløpig kun til serveringsbransjen. Burgerne produseres på Råbekken i Fredrikstad. Fava-bønnen er både et godt klima- og miljøvalg. I dag er Fava-bønnene i burgeren produsert i Europa, men Naturli´er i dialog med norske forskningsmiljøer som nå tester produksjon av norske favabønner. Favabønner er godt egnet for norske klima- og produksjonsforhold og håpet er derfor at det på sikt kan benyttes norskproduserte fava-bønner i våre burgere. Klimaavtrykk Fava-burger: 1,42 CO2e per kg. Stabburet Hamburger original: 27,9 Co2e per kg.

– Gjestene våre blir mer og mer opptatt av miljø- og klimaavtrykket til forbruket deres. Det er en klar tendens at flere og flere etterspør mat med lavt klimaavtrykk. Særlig preferansene til de unge er i ferd med å endre seg. Kjøtt er i ferd med å bli mindre viktig, sier Harald Bjugstad-Holm, direktør for bærekraft i Nordic Choice Hotels.

Naturli* Favaburger

– Halvparten har aldri prøvd



Samtidig sier halvparten av alle nordmenn at de aldri har prøvd plantebasert burger.

– Det tror vi skyldes to ting: smak, og tilgjengelighet. Nordmenn er kompromissløse på favorittmaten sin, og derfor er det avgjørende at Naturli’ har knekket smakskoden med sin plantebaserte burger. For oss på kjøkkenet er det ikke tvil – dette er en fullgod burger, sier sjefskokk Andre Johansson. – Når det gjelder tilgjengelighet har vi en jobb å gjøre med å løfte frem kjøttfrie alternativer på menyen, og det skal være fokuset vårt i sommer.

Dette betyr ikke dette kroken på døra for kjøttburgeren, men den må for første gang finne seg i å spille andrefiolin.

– Dette handler i bunn og grunn om valgfrihet for gjestene våre. De som ønsker å bestille en kjøttburger skal selvfølgelig få gjøre det også i fremtiden. Men vi tenker at sommeren 2021, den sommeren samfunnet åpner opp igjen, virkelig er sjansen til å prøve noe nytt som er bra for planeten. Vi håper gjestene våre er enige i det, sier bærekraftsjef Harald Bjugstad-Holm.