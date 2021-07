Slik vil Scandic spare 200 millioner liter vann i året

På mer enn 14 000 hotellrom over hele Norge vil det snart være «Turn off the tap»-klistremerker på speilet på badet.

Klistremerkene minner om at én person kan spare så mye som 25 liter vann om dagen ved å skru av krana under tannpussen.

Skru av mens du pusser



Det betyr at hvis halvparten av gjestene på Scandics 280 hoteller i Norden, Tyskland og Polen i et normalår skrur av vannet under tannpussen morgen og kveld, så kan man spare så mye som 200 millioner liter vann.

– Potensialet i prosjektet er betydelig, og viser at summen av handlingene våre kan få store positive konsekvenser. Mange steder i verden er vann et knapphetsgode, og de fleste av oss tar vannet som kommer ut av kranene for gitt. Faktum er at det ligger mye energibruk bak det som kommer ut, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør i Scandic Norge, Tine Birkeland Westby, i en pressemelding.

Først ute

Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) var det gjennomsnittlige forbruket av vann i Norge 178 liter i døgnet pr. innbygger som er tilknyttet den kommunale vannforsyningen i 2019. Vannet vi får hjem i kranene behandles før det når oss, og avløpsvannet renses for å hindre skade på miljøet. I tillegg må vannet transporteres hjem til abonnentene. Det benyttes både kjemikalier og strøm i disse prosessene, og det er derfor betydelig kostnad og energibruk.

Norge er det første markedet i Scandic-kjeden som ruller ut «Turn off the tap»-prosjektet. Målet er at alle kjedens markeder i Norden, samt Tyskland og Polen, følger etter.

– Vannmangel har i økende grad blitt en utfordring i de nordiske landene, spesielt om sommeren. Med klimaendringer som tiltar i styrke, kan dette bli noe vi står overfor hele året, med mindre vi tilpasser oss og blir mer ressurseffektive, sier nordisk direktør for bærekraft i Scandic Hotels, Magnus Ljungberg – og fortsetter:

– En stor del av det å utnytte ressursene bedre handler om å endre vanene våre, og jeg mener det er viktig at vi behandler vann som en verdifull ressurs. Dette prosjektet er i tråd med denne tankegangen, og forhåpentligvis vil det inspirere gjestene våre til å bli mer bevisst over vannforbruket sitt – både hos oss og når de er hjemme hos seg selv.

Skoleprosjekt

«Turn off the tap»-prosjektet skulle egentlig lanseres i mars 2020, men ble satt på vent da pandemien traff landet. Ideen ble født ett år tidligere, da Scandic utfordret alle ansatte til å komme med innspill til det neste initiativet innen bærekraft og sosialt ansvar. En av to ideer som ble plukket ut blant mer enn 400 forslag, kom fra sønnen til hotelldirektør Kristian Fredrik Mehus ved Scandic St Olavs Plass, Markus, som var åtte år gammel.

– Markus hadde som lekse å måle forskjellen på hvor mye vann som gikk med når han pusset tennene ved å la vannet renne og når han skrudde av kranen under tannpussen. Forskjellen var veldig stor, og faktisk var det snakk om mer enn 12 liter per tannpuss. Jeg har stort sett latt vanne renne selv, men da jeg skjønte hvor mye man faktisk kan spare på å stoppe kranen, har jeg lagt om vanene mine, sier hotelldirektøren.