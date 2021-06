Pass på: Denne datoen må du sjekke nå

Aldri før har nordmenn vært mer sulten på å reise til utlandet for å oppleve sol og sand mellom tærne, men en ting kan stoppe eventyret: Utløpsdatoen...

En fersk undersøkelse gjort av Ipsos for Gjensidige viser at 50 prosent sier at de gleder seg til ferie i utlandet når samfunnet gjenåpner.

– Politiet melder samtidig om lange ventetider for å bestille nytt pass. Åpner regjeringen for reiser til flere land, blir nok ikke dette noe lettere, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige, i en pressemelding.

En ting er å glemme passet, en annen ting er å bli stoppet på flyplassen med et pass som er «gått ut på dato».

Tiden løper fort fra en

Mange tenker at pass er gyldig i flere år og det er for så vidt rett, men for barn og unge er levetiden mye kortere.

For barn opp til 10 år er varigheten fra 2 til 3 år, noe som coronasituasjonen fort kan ha spist opp.

Voll tror derfor at mange ikke er klar over hvor fort tiden kan gå, spesielt med tanke på hvor lenge pandemien har vart.

En million med gamle pass

En million nordmenn kan ha for gamle pass. Foto: Gjensidige

Politidirektoratet opplyser at 700.000 personer årlig fornyer passene sine. I 2020 ble det søkt om 400.000 færre pass enn i et normalår. Det vil si at en million nordmenn kan ha for gamle pass.

– Derfor er det et felt i passet som en må sjekke ekstra nøye, sier Voll. Det er gyldighetsdatoen som står nederst på siden i passet. Når barnet på et par år skal være med på reisen, må dette fornyes jevnlig. Om ikke kan reisen ryke for hele familien.

I tillegg er det viktig å påpeke at avbestillingsforsikringen ikke gjelder siden dette er den enkeltes ansvar å passe på.

– Det samme gjelder om en har giftet seg, endret navn eller fått barn det siste året, sier Voll.

Bestill time nå

– Selv om det det ikke skulle bli en tur denne sommeren, så nærmer vi oss mer åpne grenser. Da er det godt å vite at passet er i orden den dagen reisen starter. Politidirektoratet regner med lange køer, så det kan være lurt å bestille time allerede nå, sier Voll.

– Det viktigste er likevel, at passet og reiseforsikringen er ok, avslutter Voll.

Varighet og utløpsdato

Det er alderen som avgjør varigheten på passet. Dette står nederst på side tre i passet.

Barn 0 til 5 år – Varighet 2 år

Barn 5 til 10 år – Varighet 3 år

Barn 10 til 16 år - Varighet 5 år

Over 16 år – Varighet 10 år

Flere land krever at pass er gyldig noe frem i tid ved innreise.