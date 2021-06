Lystslottet Oscarshall ligger ned mot Frognerkilen på Bygdøy i Oslo. Det ble bygget på oppdrag av Kong Oscar I og Dronning Joséphine, og sto ferdig i 1852.

I dag disponeres slottet av Hans Majestet Kongen, men tilhører den norske stat, går det fram av hjemmesiden til Det Norske Kongehus.

En rekke norske samtidskunstnere fikk oppdrag under oppføringen av Oscarshall, og i dag framstår lystslottet som et monument over norsk kunst og kunstindustri fra midten av 1800-tallet. Anlegget - med hovedbygning, øvrige bygninger og parken omkring - regnes som nygotikkens hovedverk i Norge og er et av landets viktigste nasjonalromantiske minnesmerker. I 1881 åpnet Kong Oscar II slottet som museum for publikum.

Utsikt over parkanlegget på Oscarshall. Foto: Det kongelige hoff

Parkvandringer

Parken som omkranser Oscarshall er åpen for alle i lystslottets åpningstider. Det er ikke nødvendig med billett for å hygge seg i hageanlegget. På grunn av pandemien er kaféen stengt, men ta gjerne med egen mat for en koselig lunsj i hDe kongelige samlinger arrangerer flere parkvandringer i sommer: 23. juni, 7. juli, 4. august og 11. august. Det er gartnere ved Slottsgartneriet som er guider på disse turene, og billetter fås via Ticketmaster. Detaljer finner du på Facebook/Arrangement:

Oscarshall vil være åpent onsdag - søndag fram til og med 29. august, bare stengt enkelte dagar på grunn av ulike arrangementer. Informasjon om dette kommer på Kongehusets nettsider.