-At Norge åpner mer og mer må feires, og det gjør vi med å re-lansere Prisgaranti på dobbeltrom. Citybox skal alltid ha de mest konkurransedyktige prisene på markedet, i sommeren går vi igjen så langt som å garantere best pris på dobbeltrom i Oslo, Bergen og Kristiansand, sier Eivind Hjulstad, Administrerende Direktør i Citybox Hotels i en pressemelding.

Prisgarantien gjelder dobbeltrom i sentrum av de tre byene målt opp mot hotell med tre stjerner eller mer. Finner du lavere pris hos en konkurrent for et tilsvarende rom garanterer Citybox for å matche prisen.

Tror på sommeren



Dette betyr at dersom noen av konkurrenter velger å sette prisen til 700,- for et dobbeltrom så sørger Citybox for at prisen havner under dette. Mer om garantien og vilkår her.

-Vi har tro på at det blir en knallsommer! Usikkerheten rundt reglene for innreise gjør det vanskelig for nordmenn flest å planlegge ferie utenlands. Kombinert med at mange i fjor fikk mersmak på hva Norge har å by, gjør at vi tror at alle hotellene våre kommer til å ha et høyt belegg i sommer, sier Hjulstad.

-De siste ukene har vi sett en stor endring i bookingmønsteret. Flere booker lengre fremover i tid og det tyder på at mange begynner å bli tryggere på å planlegge ferien. Det siste året har bookingvinduet vært svært kort, her ser vi nå en tydelig endring, sier Hjulstad.

Garanti også i Kristiansand

Citybox Oslo Foto: Citybox

Prisgarantien ble først lansert før sommersesongen i fjor og var en stor suksess i både Oslo og Bergen. Nytt i sommer er åpningen av Citybox Lite Kristiansand hvor prisgarantien også innføres.

-Hotellprisene i Kristiansand gjør “Sørlandsferien” utilgjengelig for mange. Markedet er preget av skyhøye priser, og byen har frem til nå manglet et reelt lavbudsjetts alternativ. Da er det ekstra gøy å åpne hotellet med prisgaranti på dobbeltrom i Kristiansand, sier Hjulstad

I tillegg til å garantere lavest pris på dobbeltrom tilbyr hotellkjeden også familierom til en rimelig pris. Her har man plass til inntil fire personer, to i dobbeltseng og to i køyeseng. Hotellet i Kristiansand er særlig tilpasset familier, her får man familierom med opp til seks sengeplasser.

-I sommermånedene er familierommene våre utrolig populære. Både for familier, men også venner som reiser på budsjett, sier Hjulstad.

-Da gjenstår det bare at grensene åpner seg for utenlandske turister i løpet av sommeren. Bransjen trenger en god sommersesong, sier Hjulstad.