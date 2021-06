Pandemien har redusert etterspørselen etter flyreiser dramatisk på en rekke ruter og destinasjoner.

– Det gir muligheter på ruteområder som tidligere har vært betjent med større flytyper, der Widerøes mindre flyflåte er som skreddersydd for den etterspørselen vi forventer fremover. Widerøe går derfor inn og tilbyr direkteruter fra Bergen til Færøyene, heter det i en pressemelding fra Widerøes.

– Styrket tilbud mellom Fjord og Nord



Flyselskapet griper ytterligere en sjanse og åpner rute mellom Bergen og Alicante. Widerøe fortsetter satsningen og er nå ledende på transfer inn og ut av Bergen, og Flesland er nå Widerøes desidert største base.

– Utvidelse av tilbudet på Flesland er en helt naturlig videreføring av den strategien vi har hatt i Bergen, sier Kommersiell Direktør i Widerøe AS Christian Skaug i pressemeldingen.

– Widerøe har gjennom flere år bygget Flesland som hub for en rekke ruter i inn- og utland, og tilbudet mellom Fjord og Nord har styrket seg betydelig som følge av det. Pandemien har samtidig gitt nye rutemuligheter som er skreddersydd for den flyflåten som Widerøe har med våre litt mindre fly på 110 og 78 seter, fortsetter han.

– Vi håper at rutene faller i smak og at reiselysten er på vei tilbake igjen i takt med at nordmenn blir vaksinerte. I så fall er både Færøyene og Alicante begge spennende alternativer!

Bergen som hub

Widerøe fortsetter gjennom pandemien å vokse på Flesland. Gjennom den pågående krisen har passasjertallene i luftfarten sunket drastisk.

– Der Boeing 737 er for stor vil Embraer E190-E2 med 110 seter eller Bombardier Dash 8 Q400 med 78 seter være perfekt tilpasset den etterspørselen vi forventer fremover. Widerøe omfavner mulighetene og satser videre i Norges nest største by, Bergen, med ruter til Alicante og Færøyene, heter det i meldingen.

Med introduksjonen av Widerøes tre nye jetfly i 2018 valgte Widerøe å satse på Bergen som hub for både innlands- og utenlandsreiser. Allerede før Covid-19 så selskapet at det lå et potensiale inn og ut fra Flesland ved å benytte rett størrelse på fly, såkalt rightsizing på flyspråket. Der Boeing 737 har plass til nesten 200 passasjerer, vil E2 med 110 seter og uten det forhatte midsetet være et bedre økonomisk alternativ.

– Og på den måten kan vi tilby nye ruter og hyppigere frekvens til våre kunder.

Fortsetter å vokse i Bergen



Siden innfasingen av nye jetfly har Widerøe utviklet et godt tilbud i form av en luftbro mellom fjord og nord.

– Nå fortsetter vi satsingen og fortsetter å vokse i Bergen ved å tilby ruter til Alicante og Færøyene med oppstart henholdsvis 3. og 4. september. Begge rutene er har gode videre forbindelser med øvrige av Widerøes destinasjoner på vei ut, sier de i pressemeldingen.

Flesland har kunnet vise til rekordhøye transfertall (passasjerer på reise videre inn/fra Bergen). Tall fra Avinor for juni viser en oppgang på 42% sammenlignet med samme måned før pandemien (juni 2019). Denne veksten er det i hovedsak Widerøe som har ansvaret for. Målet er å fortsette og videreutvikle tilbudet til nordmenn som ønsker et alternativ til Oslo lufthavn når de skal ut å reise.

Tidtabell

Ruten mellom Bergen og Færøyene (Torshavn) vil vi fly på mandager og fredager. På denne ruten planlegger vi å benytte Dash 8 Q400 med 78 seter.

Ruten til Alicante flyr vi på lørdagene. Mellom Bergen og Alicante skal vi benytte jetflyet med 110 seter.

Nye ruter i kø

I tillegg til Bergen-Aberdeen som Widerøe har fløyet gjennom hele pandemien startet Widerøe opp med Bergen-London (Heathrow) 18. juni. Først med to ukentlige avganger som etter planen øker til seks ukentlige i august 18. juni. Inntil midten av august med to ukentlige avganger og deretter seks ukentlige avganger til den. Også denne ruten opereres av Embraer E190-E2.

Denne uken er det også premiere på ytterligere to sommerruter når selskapet flyr fra Bergen til Svolvær og Leknes.