TV på hotell snart like bra som hjemme

– Vi har utviklet en tjeneste som gir en like bra tv-opplevelse som hjemme, med mindre kompleksitet for hotellene», sier Roger von Zernichow, B2B-direktør i Allente, i en pressemelding.

TV-distributøren Allente, en sammenslåing av Canal Digital og Viasat Consumer, lanserer i sommer en tjeneste som retter seg mot hotellbransjen i Norden.

Din egen tv-stue – på hotellrommet



Med tjenesten, som er en app utviklet for Androids tv-plattform, kan hotellene gi sine gjester en like bra tv-opplevelse som den de får hjemme i tv-sofaen.

Roger von Zernichow, B2B-direktør Allente

– Kvaliteten på underholdningen man får på rommet er viktig når man bor på hotell, både når man reiser alene og når man er der sammen med andre. Vi har derfor utviklet en tjeneste som gir gjesten en like bra tv-opplevelse som den man får hjemme, med mindre kompleksitet for hotellene, sier von Zernichow.

Den nye appen er basert og bygget på Androidplattformen for tv og skal lanserer i hele Norden. Tjenesten innebærer større fleksibilitet i valget av tv-kanaler, og gir gjestene mulighet til å bla i innholdet på en helt ny måte, pause og spole i programmer, samt se sendinger man gikk glipp av. Selv hotellets egen informasjon kan integreres i tjenesten på en måte som er lett tilgjengelig, eksempelvis tilgang til ulike sider som kan være av interesse for gjesten.

Enklere for hotellene

Å kunne tilby tv-underholdning har hittil betydd store kostnader for hotellene, både hva gjelder installasjon og vedlikehold. Med den nye tjenesten kreves bare en kompatibel tv og internettoppkobling, så er innholdet klart til å vises på rommet.

Som et første steg er tjenesten utviklet for tv-apparater fra Phillips. LG og Samsung kommer noe senere i utrullingen.

– Dette prosjektet er et langt steg fremover i utviklingen av tv-opplevelsen utenfor hjemmet, både på hotell og offentlige plasser. Partnerskapet med Allente har vært utrolig givende, da vi begge jobber med den nyeste teknologien.

– Jeg ser frem til å få lansere denne innovasjonen på Phillips profesjonelle Mediasuite TV. Med denne løsningen kan vi sammen dekke alle behov – TV on demand, lineære kanaler og gjestens eget innhold via vår Chromecast Built-in, sier Mikael da Fonseca, salgsdirektør i Norden og Baltikum for Phillips Professional Display Solutions.

Også for sykehus og eldrehjem

Å lansere tjenesten for hotell i Norden er et første steg i utrullingen av tjenesten. På neste punkt på listen står institusjoner som sykehus og eldrehjem.

– Samtidig som vi ruller ut denne tjenesten mot hotellbransjen, ser vi også på hvordan vi skal kunne inkludere flere kategorier – og der står institusjoner først i køen. Vi har også spennende planer for utvikling av tjenesten, som allerede er i gang, og som vi ser frem til å fremover kunne presentere mer om, sier Roger von Zernichow.