Det viser en ny undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. Hele 74 prosent sier at de vil være mer forsiktige, mens ytterligere 13 prosent er usikre.

- Det betyr at nesten 9 av 10 ikke vil oppføre seg som før pandemien, sier skadesjef på reise i Frende Forsikring, Petter Lassen i en pressemelding.

Fra forventning til forsiktighet

- Tidligere var feriereiser noe vi forbandt med glede og forventninger. At det nå også forbindes mer med usikkerhet og forsiktighet er ikke så rart etter det vi har vært gjennom, sier Lassen.

- At det er en rekke nye regler å forholde seg til, og praktiske ting som må fikses før du kan reise skaper forvirring. Før var det pass, penger og billetter, nå må du også tenke på koronapass og attester på riktig språk, og mulighet for innreiserestriksjoner og karantener, sier han.

På kort sikt sier han reisenæringen er svært avhengig av hvordan gjenåpningen går ute i verden i sommer og høst.

- Hvis folk fort ser at vaksineringen fungerer, at færre blir smittet og at pandemien ikke blusser kraftig opp igjen på sensommeren og høsten, tror jeg det vil hjelpe. Jeg tror ikke mennesker har fått noe mindre lyst til å reise, men vi har vært gjennom mye det siste drøye året, sier han.

Vi glemmer fort

Reiseskadesjefen i Frende mener mange vil oppføre seg som før ganske raskt, hvis vi får en god utgang på pandemien.

- Men smittefaren forsvinner ikke over natten selv om vaksineringsgraden stiger. Litt tålmodighet må vi ha, sier han.

De aller mest reiselystne av oss har allerede lagt frykten og skepsisen bak seg.

- Mange kunder kontakter oss nå for å spørre om dekningene på reiseforsikringen. Hvor de kan reise og hva de kan få hjelp med hvis noe skulle skje. Vi ser også at salget av nye reiseforsikringer øker fra samme tid i fjor, sier Petter Lassen hos Frende.

Her bor de mest forsiktige

Så stor andel av innbyggerne fordelt på fylker svarer at de vil være mer forsiktige på reise framover. Andelen som er usikre i parentes.

Rogaland: 82 prosent (10)

Nordland: 80 prosent (13)

Trøndelag: 78 prosent (8)

Vestfold og Telemark: 76 prosent (12)

Møre og Romsdal: 76 prosent (10)

Innlandet: 75 prosent (13)

Troms og Finnmark: 74 prosent (18)

Viken: 74 prosent (14)

Vestland: 71 prosent (12)

Oslo: 67 prosent (16)

Agder: 62 prosent (22)