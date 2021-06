– Det gjør vi for at trafikantene skal ferdes trygt, sier Statens Vegvesen i en pressemelding.

For trafikantenes sikkerhet er det mye teknisk utstyr i de lange tunnelene.

– Utstyret skal fungere i en normalsituasjon så vel som i en nødsituasjon så vi må være sikre på at det alltid er i orden, derfor kontrollerer og vedlikeholder vi det ofte. Det sier nasjonal tunnelkoordinator i Statens vegvesen, Corinne Chiodini.

I tillegg til at det tekniske utstyret må fungere, er det viktig for trafikksikkerheten at det er god sikt i tunnelene og at skilt er godt synlige. Tunnelvask er derfor også en viktig rutine i vedlikeholdsarbeidet.

Planlagt vedlikehold

Entreprenører med spesialkompetanse på tunnelvedlikehold utfører kontroll- og vedlikeholdsarbeidet sammen med Statens vegvesen.

– Det er mange oppgaver som inngår i det vi kaller planlagt, eller såkalt periodisk, vedlikehold, forklarer Chiodini.

– Vi gjør imidlertid ikke alt på en gang, men prøver å få gjort flest mulig oppgaver samtidig for å få færrest mulig stenginger.

Det planlagte arbeidet foregår når trafikken er lav, derfor er tunnelene ofte stengt om natta.

Det er viktig for trafikksikkerheten at det er god sikt i tunnelene og at skilt er godt synlige. Tunnelvask er en viktig rutine i tunnelvedlikeholdet. Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen

Dette gjør vi i tunnelene når de er stengt:

Testing av trafikkstyringsutstyr

Vasking av overvåkingskameraer

Kontroll av nødstasjoner

Kontroll av vifter

Kontroll av nødstrøm

Kalibrering av gassmålere

Kontroll av vanntilførsel

Tunnelvask

Fjerning av slam

Inspeksjon av tunnelkonstruksjonen

Vedlikehold av tunneler under 500 meter

Korte tunneler, det vil si de som er under 500 meter lange, har ikke så mye utstyr. I disse tunnelene er det litt mindre krav til overvåking, men også de har behov for normalt vedlikehold.

– Vi kontrollerer blant annet lys og vasker tunnelene etter behov. I tillegg har vi jevnlige inspeksjoner for å se om det finnes løst fjell eller andre skader som kan føre til nedfall i vegbanen, sier Corinne Chiodini i Statens vegvesen.

Andre grunner til at tunnelene er stengt: