- På grunn av myndighetenes strenge innreiserestriksjoner og generelle

smittevernskrav er det behov for økt dokumentkontroll, utvidet grensekontroll, testing og krav om avstand. For utlandsreisende forventes det derfor køer og tidvis lange ventetider i tiden fremover, skriver Avinor i en pressemelding.

Situasjonen blir utfordrende frem til noen av restriksjonene eventuelt endres, eller at kontrollene kan automatiseres. Avinor ber derfor om at reisende forbereder seg godt.

Tips til flyreisende



Avinor har derfor laget denne tipslisten til de som reiser til utlandet via selskapets flyplasser::

* Still forberedt og ha dokumentasjon klar i god tid før du kommer til skranken.

* Sjekk hvilke krav som gjelder for deg, og hvilken dokumentasjon du må ha med deg. NB! Sjekk også kravene til land du mellomlander i.

* De fleste som skal til utlandet må sjekke inn ved en bemannet skranke på grunn av dokumentkontroll. Noen flyselskap har løsninger som gjør at du kan registrere dokumentasjonen din digitalt. Følg informasjonen fra flyselskapet ditt.

* Møt opp i god tid

Tips til reisende som ankommer Norge:

* Fyll ut reiseregistreringsskjema før du ankommer Norge.

* Vaksinert? Logg inn på Helsenorge.no og/eller ha koronasertifikat/QR-kode klar før du kommer til grensekontrollen.

* Ha all nødvendig dokumentasjon klar for kontroll.

* Følg skilting og anvisning fra ansatte på flyplassen.

* Køer og ventetid må påregnes.

* Vis hensyn og bruk munnbind.

* Smør deg med litt ekstra tålmodighet

* Avinor jobber tett sammen med politi, helse og andre aktører for å gi de reisende en så god og trygg opplevelse som mulig i de arealene vi har.

Innenriks

For de som skal reise innenriks i Norge forventer Avinor en mer normal situasjon. Innenlandsreisende trenger ikke vise frem noen spesiell dokumentasjon og kan bruke selvbetjente innsjekkingsautomater som vanlig.

De som skal fly innenlands må likevel være forberedt på at det kan oppstå noe køer også her, spesielt på grunn av avstandskravene som gjør at de reisende må spre seg ut over et større areal enn vanlig.

Servicetilbud på lufthavnene

- Det er hyggelig å kunne ønske velkommen tilbake til våre flyplasser. Avinor ønsker å gi de reisende et godt servicetilbud og vi har gjenåpnet en rekke butikker og serveringssteder. Reisende finner informasjon om hvilke servicetilbud som er tilgjengelig på avinor.no, skriverAvinor i pressemeldingen.

Fortsatt viktig med smittevern

De generelle rådene om å holde avstand og holde deg hjemme hvis du er syk gjelder også når du skal ut og reise fra Avinors lufthavner.

Avinor har ansatte som hjelper til med å kunne holde avstand, men den enkelte er selv er ansvarlig for å følge myndighetenes råd og ta hensyn til andre. Vi oppfordrer til bruk av munnbind.

Avinor har samlet en rekke spørsmål og svar på denne siden slik at du kan holde deg oppdatert på hva som er viktig å tenke på når du skal ut og reise i sommer.