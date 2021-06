Hver tiende nordmann har planer om å prøve seg på ekstremsport i sommer, og blant disse er det flere som skal prøve det for alle første gang. Det kommer frem av en undersøkelse Respons analyse har gjennomført for Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

– Skal du drive med ekstremsport i sommer bør du sjekke om reiseforsikringen din dekker den aktiviteten du skal begi deg ut på. Konsekvensene er store om uhellet skulle være ute og forsikringen ikke gjelder. Da kan du bli sittende med hele regningen selv, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind i en pressemelding.

– Den mest dumdristige ekstremsporten er å reise på ferie uten reiseforsikring.

Topp tre ekstreme aktiviteter

Blant de mer ekstreme ferieaktivitetene som står øverst på listen til nordmenn i år er klatring, downhill-sykling og dykking.

– Sammenliknet med en gåtur i fjellet eller en strandferie er dette hakket mer ekstremt, men likevel innenfor det reiseforsikringen vår dekker. Når det gjelder dykking trenger du først en tilleggsforsikring dersom du skal dykke dypere enn 40 meter, sier skadeforebygger Nielsen.

– Dykking i Norge kan sammenlignes med flere av de beste dykkestedene i verden. Vi har et unikt maritimt liv og flere vrak langs kysten. For eksempel kan du studere godt bevarte skipsvrak fra 2. verdenskrig i Gulen i Ytre Sogn, sier Nina Lessner, daglig leder i iAdventure.

Lessner anbefaler også Kristiansand, et bra sted for naturdykk og undervannsfiske, og Saltstraumen utenfor Bodø. Der kreves det mer dykkererfaring, og det er et eldorado for dykkeentusiasten med store stimer av fisk, fartsfylte strømmer og kaldt vann.

Økt interesse for heisbasert sykling

Etter fjorårets sommer merker også sykkeldestinasjonene stor pågang.

– Vi har definitivt merket en økt interesse for heisbasert sykling i det siste. Sommeren i fjor ble tidenes beste og vi venter oss en travel sommer i år også. Salget av stisykler har skutt i været de siste årene, og vi merker at etterspørselen etter sykkelopplevelser er økende, sier Knut Løkås, daglig leder i Hafjell Sommer.

Mange aktiviteter dekkes

Enkelte ekstremsporter krever at man har en tilleggsforsikring. Men reiseforsikringen dekker likevel en rekke aktiviteter så lenge du tar forholdsregler og ikke opptrer uaktsomt.

– Du kan blant annet prøve deg på kayaking, rafting, klatring, longboard, skateboard og ekstremsykling som trail, downhill og BMX og samtidig være dekket, opplyser Nielsen.

– Det finnes mange flotte steder å klatre i Norge, men de mest episke klatrerutene finner du i Romsdalen og Lofoten. Romsdalen og Åndalsnes med sin ville natur, og Lofoten som er full av bratte fjell og klatreruter for alle nivåer, sier Lessner i iAdventure.

Dette dekkes ikke av reiseforsikringen

De fleste forsikringsselskap har noen unntak i dekningene, som luftsport og basehopp.

* Luftsport som paragliding og fallskjermhopp

* Paraskiing

* Dykking dypere enn 40 meter

* Kamp- og selvforsvarssport

* Hastighetsløp med båt eller andre motorkjøretøy

* Basehopp

* Ekspedisjoner