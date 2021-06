Hafjell Bike Park utvider

- Løypen, som skal gå fra avstigningen på Stolheisen og ned til Mosetertoppen og Favn. vil være tilpasset alle som er nysgjerrig på terrengsykling, alt fra barn

med litt sykkelerfaring, til voksne som er fersk på sykkel utenfor asfalten. Byggestart blir etter fellesferien, og vi satser på å ha den klar til de flotte høsthelgene i fjellet, heter det i en pressemelding fra Hafjell og Kvitfjell/Alpinco.

Større utviklingsplan

At sykkelparken nå utvider sitt løypesortiment er en del av en større utviklingsplan for Hafjell Bike Park, hvor første steg var Norges største asfalterte pumptrack i 2020.

Hafjell har lenge vært en sykkelpark mest kjent for røff downhillsykling, men med utviklingen av nye Favn på Mosetertoppen vil behovet for enda flere og snillere familieprodukter bli større.

- Vi skal i årene fremover jobbe for å skape en rekke snille løyper som er heisbaserte, samt lage bedre koblinger inn mot den fantastiske sti- og grussyklingen som finnes innover Øyerfjellet. I løpet av sommeren kommer det også ny lekeplass på Favn og Mosetertoppen, like ved pumptracken.

FORELØPIG NAVN: Løypen heter foreløpig nummer. 19. Alle kan være med i konkrransen om å finne på et bedre navn. Foto: Henrik Reintz

Økonomisk drahjelp

Takket være økonomisk støtte fra Innlandet Fylkeskommune vil Hafjell Bike Park kunne realisere første del av den nye satsningen i år, i et område med perfekt helningsgrad, granskog og flott utsikt til Gudbrandsdalen!.

Budsjettet for prosjektet er på 760 000, og Innlandet Fylkeskommune dekker halvparten av dette.

- Den nye løypen blir cirka 1,5 kilometer lang, og skal gå fra toppen av stolheisen, og ende opp nede ved vår fantastiske pumptrack. Det blir en 1,5 meter bred flytløype, som skal være morsom for alle ferdighetsnivåer. Samtidig som vi gjør dette, vil vi gjøre større grep for å forbedre den eksisterende nr. 16, Familieløypa. Det vil utgjøre en sammenhengende enkel tur fra toppen av stolheisen, via pumptracken til midtstasjonen, med minimalt med grusvei-sykling, heter det i pressemeldingen.