Ny Pride-utstilling på Historisk museum

Utstillingen De Te Fabula Narratur tar deg med på en ikke-lineær tidsreise som

spenner over 200 år, fra tidlig 1800-tall og inn i framtiden, beskriver Historisk museum i Oslo i en pressemelding.

Det kan virke tilfeldig hvordan disse kunstneriske og fabulerende skeive historiene i denne utstillingen hører sammen, der grensene mellom hva som er sant eller oppdiktet, glir over i hverandre.

Et fellestrekk for det som presenteres i De Te Fabula Narratur, er kunstnernes søken etter de bakenforliggende historiene, og interessen for arkiver og dagbøker, men også den kroppslige tilstedeværelsen.

Historiene som utfolder seg kunne kanskje like godt handlet om deg?

FEST: Ole O. Troldmyr (1888-1967) holdt fabelaktige fester i sin villa i Holmenkollen i en periode der det var straffbart å være homofil i Norge. Foto: Historisk museum

Homofil historiefortelling



Utstillingen er produsert og kuratert av Kunstplass på oppdrag av og i samarbeid med Historisk museum, Universitetet i Oslo, og føyer seg inn i et årelangt samarbeid med utstillinger knyttet opp mot Pride.

I utstillingen kan du blant annet oppleve 1820-tallets England, som ikke så med blide øyne på homofili hverken sosialt eller juridisk. Anne Lister (1791-1840) fra Halifax utfordret fordommene og blir i dag sett på som et moderne lesbeikon.

På 1920-tallet var det straffbart å være homofil i Norge. Likevel holdt Ole O. Troldmyr (1888-1967) fabelaktige fester i sin villa i Holmenkollen. Kondomprodusentens liv var fullt av hemmeligheter og mysterier.

Anne Lister (1791-1840), regnes i dag som et moderne lesbeikon. Foto: Historisk museum

I Norge anno 2021 er det stor grad av synlighet og aksept for de fleste skeive i samfunnet, men LHBT+ personer i mange land i verden opplever fremdeles diskriminering og undertrykkelse.

Medvirkende kunstnerne: Maria Sundby, Liv Kristin Holmberg, Hamid Waheed, Ester Fleckner, Martine Næss Johansen, Siri Lindstad, Christie van Zyl, Alethea Arnaquq-Baril, Michael Yerxa og Mark Kenneth Woods.