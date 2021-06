Hopp av og på med Sørpasset i sommer

– Vi er kjempeglade for å kunne lansere denne nye billetten, som gir deg

mulighet til å utforske små og store steder langs våre linjer – på en fleksibel måte. Norge er et fantastisk ferieland, og vi ser at mange drømmer om Sørlandet når de nå planlegger årets ferie, sier Tonje Løkaas Fossum, kommersiell leder for Go-Ahead Norge i en pressemelding.

Sørpasset gir deg mulighet til å hoppe av og på Sørlandsbanen og Arendalsbanen i en hel uke. Billetten bestilles i Go-Aheads app, og den er et svært prisgunstig alternativ. En hel ukes sommerferie på skinner koster faktisk rundt 1000-lappen.

Passet er også perfekt for deg med barn. Kjøper du en voksenbillett kan du ta med deg et barn mellom 0-17 år på samme billett, helt kostnadsfritt.

Mye å oppleve



Lurer du på hva du kan oppleve denne uken, er mulighetene mange – og det finnes noe for enhver smak. Alt fra cidersmaking i Telemark til langstrakte strender på Jæren til kjente attraksjoner som Dyreparken og Sommarland i Bø.

Og passet passer like godt for deg som vil ha en urban ferie i Stavanger og Kristiansand, som deg som bare vil bruke uken i naturskjønne omgivelser.

– Vi i Go-Ahead har ambisjoner om å være mer enn en transportør. Vi vil være en del av den helhetlige reiseopplevelsen, og vi jobber hele tiden mot fremoverlente, nye løsninger. Vi er kjempestolte over å lansere Sørpasset som en del av dette arbeidet. Nå håper vi at folk vil ta ferien med oss, og nyte vakre utsikter, deilig mat og avslappende omgivelser om bord. Og siden du må plassreservere sete, kan du være sikker på at du får en smittevernvennlig reise, sier Tonje Løkaas Fossum.