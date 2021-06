Denne helgen går startskuddet for flere sommertilbud og turistopplevelser.

Vanligvis er sommeren høysesong for hurtigbåtene fra Bergen til Sogn.

Utenlandske turister reiste hyppig med hurtigbåt for å se fjordene og naturen før pandemien. Men nå må turoperatører tenke nytt. På grunn av korona har ferje- og hurtigbåtoperatør Norled snudd om på konsept og tilbud og satser på dagsturer som kombinerer fjord opplevelser med små og store fjell og naturutflukter i kjent norsk stil.

Det vekker også interesse internasjonalt.

Satser på fjord og fjell



- Vi tror det vil komme mange nordmenn på ferie til Bergen i sommer, og flere Bergensere vil trolig prioritere ferieopplevelser i nærmiljøet. Derfor har vi satt sammen flere dagsturkonsepter som vi kaller Fjord og Fjell. Det er turer for alle de som vil gå 100 meter og de som vil gå en 20 kilometer, forteller markedssjef i Norled, OK-Hini Rønning i en pressemelding.

Norled har utarbeidet flere turforslag som kombinerer båt, buss og tur. Det er alt fra Dronningstien, Husedalen, Skongenes fyr, trappene i Høyanger og en tur til Dagsturhytta på Vardetangen – Norges vestligste fastlandspunkt.

Nå vekkes også interessen for konseptet internasjonalt.

- Tilbakemeldingen fra internasjonale turoperatører er at disse turene er svært aktuelle for deres kunder. Vi har hatt et inntrykk av at internasjonale turister ønsker mer komfort og ikke nødvendigvis ønsker å dra på tur, men dette ser vi er mer nyansert. Det er etterspørsel etter mer aktive ferie aktiviteter internasjonalt – og våre turforslag dekker dette, spesielt fordi vi legger opp til turer for alle nivå og det som passer familier og voksne, forklarer Rønning.