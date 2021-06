Turneringen, som lyder navnet Sotogrande Golf Challenge - SGC 202, er et

samarbeid mellom 7 spanske klubber og det hele kicktarter den 26.juni på golfbanen La Reserva Club Sotogrande, melder det spanske offentlige reiselivsorganet Turespañ.

Videre følger

Alcaidesa Links Golf Resort (campo Heathland): 10. juli

San Roque Club (Old Course) 24. juli

Almenara Golf Club: 14. august

La Cañada Municipal Golf Club: 28. august

Real Club de Golf Sotogrande 18. - 19. september

Real Club Valderrama (finalen) 11. november

Turneringen er en seks 1- dags Stableford turnering bestående av tomanns lag. Team opp med en god golfkompis for å feire at grensene sakte men sikkert åpnes igjen og anledningen for å spille i Spania atter en gang er mulig.

Dere kan selv velge om dere vil spille på et få utvalgte baner, eventuelt på alle. I begge tilfellene kan man kvalifisere seg til finalen som går av stabelen på RC Valderrama den 11.november.