Slik blir nye Tøyenbadet

AF Gruppen har inngått kontrakt med Kultur- og idrettsbygg Oslo KF om å bygge det nye Tøyenbadet, Oslos nye hovedbad for idrett og publikum. Kontrakten har en verdi på MNOK 520 millioner, ekskl. mva,opplyser selskapet i en pressemelding.

Samhandlingsprosessen vil pågå fra sommeren 2021 til vinteren 2022. Gjennomføringsfasen vil starte opp i slutten av august 2021 og pågå frem til sommeren 2024. Prosjektet gjennomføres som en hovedentreprise.

Slik blir det nye Tøyenbadet Foto: Asplan Viak/Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

- Nye Tøyenbadet vil gi mye glede for Oslos befolkning. Prosjektet stiller store krav til miljø, materialvalg og seriøsitet og vil være et foregangsprosjekt for Oslomodellen. Vi ser frem til å samhandle med Kultur- og idrettsbygg og øvrige involverte aktører for å gi et godt tilbud med moderne fasiliteter i hovedstaden, sier konsernsjef i AF Gruppen, Amund Tøftum.

Entreprisen består i hovedsak av alle bygningsmessige arbeider herunder råbygg, fasader, takkonstruksjoner og innvendige arbeider, grunnarbeider og fundamentering for bl.a. utebad samt de vesentlige deler av utomhusarbeidene.

Byggets bruttoareal er på ca. 15 800 m2 og består i tillegg til svømmehallen av en stor flerbrukshall. Bygget skal i stor grad utformes i plasstøpt betong, ha en sammenhengende glassfasade ca. 11 meter i høyde rundt størsteparten av bygget og en takkonstruksjon over bassengarealer av hule bjelker i massivtre. Utomhusarbeidene inneholder i tillegg til utebad et større parkareal.