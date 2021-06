Scandic er reiselivsbedriften nordmenn helst vil jobbe for

Selskapet har for tredje gang gjennomført undersøkelsen Randstad Employer

Brand Research. Dette er verdens største HR-undersøkelse og gjennomføres av Kantar på vegne av Randstad. Undersøkelsen har mer enn 190 000 respondenter i 34 markeder.

I undersøkelsen kommer Scandic Hotels best ut av samtlige reiselivsbedrifter og hotellkjeder i Norge, og havner på 15. plass på listen over det norske markedets 75 største arbeidsgivere.

- Dette er en stort kompliment til Scandic og måten vi driver selskapet vårt på. Vi er opptatte av mangfold, og har blant annet introdusert en egen rekrutteringspraksis for å bidra til et mer inkluderende arbeidsliv. Vi har arbeidsplasser spredd over hele landet, og hos oss er det rom for å være seg selv, og for å utvikle seg, sier HR-direktør i Scandic Hotels Norge, Elin Ekrol i en pressemelding.

Svært høy score på arbeidsmiljø

Randstad, som står bak arbeidsgiverundersøkelsen, er verdens største selskap innen HR og rekruttering, og har nærmere 35 000 medarbeidere verden over. De opplyser i sin rapport fra undersøkelsen at de fem største driverne for valg av arbeidsgiver i det norske markedet er godt arbeidsmiljø, god opplæring, attraktiv lønn og goder, interessante arbeidsoppgaver og jobbsikkerhet.

- Godt arbeidsmiljø er den viktigste driveren for norske arbeidstakere når de skal bytte jobb eller velge å bli værende hos nåværende arbeidsgiver. Det at Scandic Hotels blir vurdert svært høyt på denne driveren, viser at selskapet har lykkes i sin kommunikasjon mot potensielle nye ansatte, sier markedssjef Christian Børresen i Randstad - og legger til:

- Selskapet scorer vesentlig høyere enn sine konkurrenter, noe som også vil gi et fortrinn når reiselivsbransjen etter hvert kommer tilbake i full drift og skal rekruttere nye medarbeidere.

Økende attraktivitet

Børresen forteller at det i øyeblikket er stor aktivitet på arbeidsmarkedet, og at antall stillinger øker fra uke til uke. Han spår stor kamp om de beste hodene i andre halvdel av året, og understreker at selskapene som på forhånd har bygget seg opp en posisjon som en attraktiv arbeidsgiver vil ha et stort fortrinn.

- Dette er ikke første gang vi måler verken Scandic eller reiselivsbransjen. Det som er svært positivt er at attraktiviteten til selskapet øker mer enn bransjen, så i et vanskelig år har Scandic likevel klart å etablere og styrke sin merkevare som arbeidsgiver. Dette er imponerende, da vi som regel ser at det motsatte skjer i slike situasjoner, sier Børresen.