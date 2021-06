- Velkommen tilbake til en trygg campingferie i Sverige

Som Europas femte største land har Sverige god plass til å ta imot campingglade besøkende.

- Svenske campingplasser har savnet nordmenn og de har forberedt seg godt til besøk av norske gjester igjen. SCR Svensk Camping, bransjeorganisasjonen for svenske campingplasser, har i samråd med campingene og Folkhälsomyndigheten i Sverige utviklet egne retningslinjer for campingplassene, med regler og tiltak som er iverksatt for å hindre spredning av covid-19, heter det i en pressemelding fra Opplev Sverige.

Noen av tiltakene som er iverksatt er blant annet kravet om sikkerhetsavstand på minst 4 meter mellom alle boenheter, rutiner for hygiene og vask, antallsbegrensninger på aktivitetstilbud og egne regler for servering av mat og drikke. Retningslinjene er tilsvarende den norske bransjenormen utviklet av NHO.



Trygt og tilrettelagt



Å feriere på en campingplass er en trygt tilrettelagt ferieform, hvor det er enkelt å holde avstand til andre.

De fleste disponerer eget kjøkken, oppholdsrom, uteplass og soverom. En boform som kan være like trygg som hjemme, og som sammenlignet med mange andre ferieformer er godt tilrettelagt under de rådene omstendighetene.

Alle gjester som besøker svenske campingplasser i fremtiden oppfordres til å følge gjeldene anbefalinger fra svenske Folkhälsomyndigheten, som du kan lese mer om her.



Stort utvalg hos Söta bror

I 2019 stod nordmenn for 2,1 millioner gjestedøgn på svenske campingplasser, og 62 % av alle norske gjestedøgn i Sverige var på en campingplass.

Nedgangen har vært betydelig i 2020, men nå håper svenske campingplasser at vaksinerte nordmenn igjen tar turen over grensen.

Fra nord til sør ligger det fantastiske campingplasser ved idylliske skjærgårder, lange sandstrender, dype skoger og spennende attraksjoner. Her har du mulighet til å oppleve den svenske naturen på nært hold og du finner garantert noe som passer deg.

Her kan du lese mer om hvilke campingplasser som er nordmenns favoritter over grensa. Sveriges campingplasser ligger på topp når det gjelder miljøhensyn, fasiliteter og komfort, som for eksempel tilgang til WIFI, matbutikk, basseng, restaurant og mye mer.

Sverige har også 16 femstjerners campinger som byr på et campingliv med gullkant. Det er ingen tvil om at det venter en bekvem og komfortabel campingferie over grensen.

På Camping.se kan du lese mer om 320 forskjellige campingplasser over hele Sverige og finne den som passer deg best.