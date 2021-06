Dataene er basert på 227.000 anmeldelser over 12 måneder, 8 juni 2020 til 8 juni 2021.

- Her topper BW Premier Collection kundetilfredshet med litt over 91% - godt over konkurrentene. Rapporten er basert på kundeanmeldelser fra eksterne anmeldesessider som Google, Booking, TripAdvisor, Hotels.com melder Best Western i en pressemelding.

- På Best Western jobber vi kontinuerlig med å opprettholde og forbedre kundetilfredsheten. Vi satser blant annet på lojalitetsprogrammet med eksklusive fordeler for Rewards-medlemmer, høy standard på frokosten Best Breakfast og å opprettholde en tett og personlig service, heter det i meldingen.

Best Western Hotels & Resorts inngår i BWH Hotel Group.