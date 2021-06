Appen heter Ruter og vil i første omgang overta for RuterReise, og på sikt for

RuterBillett. Den skal gi kundene alt de trenger til reisen på ett sted, og vil dermed bidra til å gjøre det enda enklere å velge kollektivt når reiserestriksjonene oppheves.

– Vi har hørt på tilbakemeldinger fra kundene våre og i samarbeid med dem laget en app hvor du både kan planlegge reisen og kjøpe billett. Samtidig introduserer vi muligheten for å opprette en personlig profil, noe som gir kundene tilpasset innhold og informasjon, sier Ellen Rogde, markedsdirektør i Ruter, i en pressemelding.

Utviklet og testet sammen med kunder

Appen er allerede testet av mange tusen kollektiventusiaster i Ruters område.

– Det å prøve, teste, feile, forbedre og lære sammen med kundene våre er helt avgjørende for å kunne levere en reisetjeneste som står til kundenes forventninger. Det har vært veldig lærerikt og nyttig, sier Ellen Rogde.

Den nye appen vil ha mye ny funksjonalitet på plass fra start, og mer skal komme etter hvert. Appen er utviklet i tråd med moderne og smidige utviklingsprinsipper, som betyr at vi vil fortsette å rulle ut ny funksjonalitet fortløpende.

– Appen skal aldri bli helt ferdig og dette er bare starten på utviklingen hvor vi sammen med kundene våre skal teste, bygge og lære, sier Rogde.

Blant de nye funksjonene i appen er at holdeplasser vises med avgangstider i kartet, bysykkel i kartet, du kan lage din egen personlige profil og på noen busser kan du se hvor fullt det er om bord. I tillegg vil appen kontinuerlig videreutvikles med nye funksjoner.

Selv om vi lanserer en ny app som tilbyr billetter, vil RuterBillett fortsette å være tilgjengelig i en stund fremover. Kunder som ønsker å kjøpe tilleggsbillett bør bruke RuterBillett frem til denne funksjonen er på plass i den nye appen.

Foto: Ruter

Ulik utrulling for iPhone (iOS) og Android

En del kunder vil fra fredag oppdage at RuterReise er blitt til den nye Ruter-appen. Enda flere vil gradvis komme på i løpet av de neste ukene, eller når man gjør oppdateringer av appen. Vi minner om at du selv kan styre tidspunkt for når appen oppdateres ved å slå av automatiske oppdateringer og oppdatere manuelt.

Avhengig av hvilken telefon du har vil det være litt forskjell på når og hvordan du får tilgang til den nye appen. Sjekk ruter.no for mer informasjon om utrullingen på iPhone (iOS) og Android.