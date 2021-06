Joda! Det blir Oslo Pride!

Til tross for at pandemien satte en stopper for å bygge fysisk park i 2020 har de

frivillige ildsjelene i Oslo Pride jobbet iherdig for å legge en plan som enkelt kan justeres i henhold til smittevernsføringene i Oslo.

- Nå kan vi endelig samles igjen! jubes det i en pressemelding.

- Vil bli helt magisk!

STOLT: Daglig leder i Oslo Pride, Monica Aasen. Foto: Eline Kjøl Berg

– Det har vært en krevende planleggingsfase, men vi har kommet opp med en løsning som har gjort oss fleksible nok til å kunne justere festivalen på veldig kort varsel. Vi har tatt høyde for både ned- og oppskalering, og jeg er stolt av både innsatsen og de positive holdningene blant de helårsfrivillige som har stått for planleggingen.

Nå går heldigvis tallene i riktig retning, og vi krysser fingrene for at Oslo tillater å samle 200 mennesker innenfor samme publikumskohort - dette vil nemlig gjøre det mulig for oss å samle hele 3 x 200 mennesker samtidig i Pride Park. Det tror jeg kommer til å bli helt magisk etter en lang periode med isolasjon og ensomhet, forteller daglig leder Monica Aasen.

Soneinndeling og forhåndsbooking

Årets Pride Park vil deles inn i tre adskilte soner, som hver vil kunne ta imot 200 publikummere. Gjestene vil bli tilvist bordplass, og det vil våre bordbestilling for mat og drikke. Scenene i parken vil være plassert i hver sine soner, men det settes opp skjermer på strategiske steder slik at publikum kan få med seg det som skjer uansett hvilken sone en befinner seg i.

Oslo Pride Oslo Pride 2021 avholdes i perioden fredag 18. juni - søndag 27. juni. Pride House avholdes lørdag 19. juni - torsdag 24. juni på Youngs og Melahuset Pride Park bygges i Spikersuppa og avholdes onsdag 23. juni - lørdag 26. juni. Parken åpner kl. 12:00 hver dag. Pride Parade avholdes lørdag 26. juni. Merk at denne ikke skjer i sin tradisjonelle form på grunn av smittevern.Vi anbefaler publikum å følge paraden digitalt Vårt digitale program strømmes på www.oslopride.no Se full oversikt over årets program her: www.oslopride.no/events

– Selv om Oslo nå ser ut til å åpne mer opp så er 600 publikummere betydelig lavere enn vår kapasitet i et normalår. Derfor vil vi i år innføre forhåndsreservering av plasser for å unngå kødannelse ved inngangene. For at flest mulig skal kunne få besøkt parken vil hver reservasjon gjelde innenfor et avgrenset tidsintervall. Dette betyr i praksis at ca. 1800 mennesker vil kunne besøke parken i løpet av én dag, forteller Aasen.

Oslo Pride 2021

Over 50 arrangement på Youngs og Melahuset

Pride House setter skeiv kultur og politikk på agendaen, og vil i år foregå på to nye venues, nemlig Youngs og Melahuset.

Pride House er gratis og åpent for alle, men forholder seg selvfølgelig til gjeldende gjeldende smittevernsføringer for innendørsarrangement. Over 50 ulike foredrag, workshops, samtaler og andre programpunkter er med på årets program, så her er man garantert å finne noe som vekker interesse og engasjement.

Trygge rom og fokus på smittevern

Oslo Pride har et mål at både publikum og frivillige skal føle seg trygge og ivaretatt på våre arenaer. Dette betyr at vi har nulltoleranse for hatefulle ytringer og oppførsel.

I år inkluderer trygge rom at vi setter ekstra fokus på smittevern.

- Vi vil selvfølgelig påse at vi følger alle pålagte og anbefalte smittevernstiltak, og det skal være god og tydelig kommunikasjon rundt dette på alle våre arenaer. Vi har jobbet tett med både helsemyndigheter og kommune for å være sikre på at vi har iverksatt gode tiltak for å forhindre smitte. Kort fortalt er Oslos regler det samme som Oslo Prides regler, heter det i pressemeldingen.

– Der du er, er også festivalen!

Den digitale dekningen av programmet er en markant utvidelse fra fjoråret, og vil i år telle rekordhøye 50 timer med innhold fra festivalens ulike arenaer.

– At Oslo Pride for første gang satser på en hybridmodell som både er fysisk og digital, er helt fantastisk. Nå kan også de som ikke befinner seg i Oslo, eller som av andre grunner ikke kan delta fysisk få oppleve alt det kjekke, viktige og interessante som programmet inneholder til nøyaktig samme tid. Hjemme i sofaen, fra kjøkkenet, på ferie i Egersund eller Tolga, eller om du bor i utlandet - alt du trenger er en datamaskin eller mobil. Der du er, er også festivalen. Og det er magien med årets Oslo Pride, forteller digital programkoordinator Rebekka Sirevåg Thomassen.

I år skrives det dessuten skeiv historie under Oslo Pride når NRK som Skandinavias første statskanal inviterer til pridesending i alle regnbuens farger fredag 25. juni. Det direktesendte programmet vil vise bredden i skeiv kultur og setter fokus på mangfold og inkludering. Årets sending blir dessuten en naturlig oppvarming til Skeivt kulturår 2022 som markerer 50-årsjubileet for avkriminaliseringen av homofili.

Inspirert av Kongen på 17.mai

For mange er det nettopp paraden som er selve høydepunktet til Oslo Pride. Det blir en selvfølgelig parademarkering i år også, men for å unngå store folkeansamlinger tar den en ny form. Vi lover et arrangement som vier rom til både fest og protest, og skaper synlighet og liv i bybildet, samtidig som vi ivaretar smittevern. Uten å røpe for mange detaljer kan vi si at vi har latt oss inspirere av Kongen på 17.mai.

Arrangørene oppfordrer publikum til å holde øyne og ører åpne, og følge med på de digitale sendingene som følger paraden.