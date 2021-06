– Denne dagen har vi ventet lenge på. Det har vært en hektisk åpning og vi er takknemlig for alle våre kolleger, samarbeidspartnere og kunder, sier Kaia Gjermstad; hotellsjef for det nye hotellet i en pressemelding.

Gresset må riktignok gro til utenfor, men ellers er alt annet på plass.

Sure Hotel by Best Western Trondheim Airport har blitt et fantastisk hotell, med en spektakulær utsikt og beliggenhet. Teamet på hotellet har all grunn til å være stolte over jobben de gjør og sin nye arbeidsplass.

Festen må det nok dessverre ventes med til myndighetene slipper opp igjen for dette, men for lokale på uteserveringen og våre flotte hotellgjester er vi alltids åpne.