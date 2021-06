Det blir en snøsikker sommer!

Helårsarenaen i Lørenskog kan nå endelig åpne dørene igjen for allmennheten. Vinteren har delvis vært preget av full nedstengning.

Til tider har SNØ kunne holde åpnet for aktive utøvere og organisert aktivitet for barn og unge under 20 år, men mannen i gata har måtte vente helt til nå.

- Vi er ekstremt lettet over at vi endelig får åpne dørene igjen. Det har vært en tung koronatid for oss på SNØ, men nå ser vi frem imot en sommer full av spennende aktiviteter med snø- og skiglade mennesker på besøk, sier kommersiell direktør, Ole Christian Mork i en pressemelding.

SNØ åpner igjen med strenge retningslinjer for å sikre gjestene et trygt besøk. Smitteverntiltakene er på plass og det vil være antallsbegrensninger både på bygget og i skiheisen, samt regler om avstand.