Slik blir det nye Nasjonalmuseet

– Disse ordene har jeg lenge gledet meg til å si: 11. juni 2022 slår vi endelig opp dørene for det nye Nasjonalmuseet, sier Karin Hindsbo, direktør for Nasjonalmuseet.

Med det nye Nasjonalmuseet får Norge et visningssted i verdensklasse for hele Norges samling av kunst, arkitektur og design. Over 5000 verk fra samlingen, store og små midlertidige utstillinger, spise- og serveringssteder, museumsbutikk, en luftig takterrasse, flotte formidlingsverksteder og Nordens største kunstbibliotek venter publikum når museet åpner i Oslo neste år.

– Det nye bygget gir oss helt nye muligheter til å oppfylle Nasjonalmuseets oppgave med å gjøre kunsten tilgjengelig for alle og hver enkelt, sier Hindsbo.

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i Oslo åpner neste år Foto: Børre Høstland / Nasjonalmuseet

– En merkedag i norsk kulturhistorie

I den faste samlingspresentasjonen vil besøkende kunne oppleve kjente og kjære malerier som «Skrik», «Brudeferd i Hardanger» og «Vinternatt i Rondane», men også samtidskunst, mote, design, tekstiler, kunsthåndverk, skulpturer og arkitektur. Utstillingen vil fylle store deler av museets første og andre etasje.

Fakta om Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Åpner 11. juni 2022. Nasjonalmuseet er slått sammen av de tidligere institusjonene Nasjonalgalleriet, Kunstindustrimuseet, Arkitekturmuseet, Museet for samtidskunst og Riksutstillinger. Samlingen teller rundt 400 000 gjenstander, og dekker områdene kunst, arkitektur og design. Det nye bygget blir på rett under 55.000 m2 (bruttoareal). 13 000 m2 er viet faste og skiftende utstillinger. Det er betydelig mer enn museets tidligere visningssteder til sammen, og mer enn i museer som Rijksmuseum og Guggenheim Bilbao. Museet er tegnet av arkitektene Kleihues + Schuwerk, og bygget av Statsbygg på oppdrag fra Kulturdepartementet. Det nye Nasjonalmuseet er et forbildeprosjekt i FutureBuilt-programmet, som innebærer strenge miljøforpliktelser. Bygget skal blant annet tilfredsstille et energinivå tilsvarende passivhus.

– 11. juni 2022 blir en merkedag i norsk kulturhistorie. Landet har fått en ny storstue for kunst og kultur, ikke bare for vår generasjon, men for fremtidige generasjoner. Vi er mange som ser frem mot at Nordens største kunstmuseum åpner, og nå kan nedtellingen virkelig begynne, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Lyshallen på toppen av bygget blir museets viktigste arena for midlertidige utstillinger. Åpningsutstillingen i Lyshallen, Jeg kaller det kunst, vil vise bredden i norsk samtidskunst, med verk av nesten 150 kunstnere og kunstgrupper i alle aldre og innenfor alle museets kunstformer.

Et fyldig utstillingsprogram vil bli lansert senere i år.

– I årene etter åpning vil museet bli hjem for utstillinger med en rekke vesentlige norske og internasjonale kunstnere, sier direktør Karin Hindsbo.

Inviterer publikum inn i 2021

Innflyttingen og monteringen av kunst i det nye Nasjonalmuseet startet denne våren, og vil pågå helt fram mot åpning. Men så snart de lokale smittevernreglene tillater det, vil publikum bli invitert med på omvisningstilbudet «Velkommen inn». Her får de se bygget mens monteringen pågår og museet blir til. Omvisningene vil gå flere ganger i uken frem til jul.

Det er også mulig å oppleve høydepunkter fra samlingen andre steder i landet i 2021, gjennom utstillingsprogrammet Kunsten kommer hjem.