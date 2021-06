Bare 200 publikummere får være tilstede, men forestillingen blir filmet og dukker trolig opp på en skjerm nær deg før eller siden, går det fram av en pressemelding.

Håp, framtid og å se framover har vært stikkord for Nasjonalballettens utendørsturné i år. I tillegg til å gjenåpne det pandemistengte Operahuset med gratisforestillinger på taket, har danserne derfor gjort en serie opptredener for skoleelever på Østlandet, og gjennomført tre forestillinger for lokalbefolkningen i skredrammede Gjerdrum. Når turneen avsluttes i det ville fjellandskapet på Tungestølen, er det for å løfte blikket enda mer – og sette fokus på konsekvensene de globale klimaendringene har for vår egen, sårbare natur.

– Under hele pandemien har det vært viktig for Nasjonalballetten å nå ut på nye måter, å tenke nytt rundt møter med mennesker og med natur. Det ligger et alvor i å kunne bringe kunsten ut nå, etter over et år med koronarestriksjoner og nedstengt kulturliv. Årets turné skjer med håp og tro for framtida, og ønske om å kunne gi noe til unge mennesker, både her og nå, og i et lengre perspektiv, sier ballettsjef Ingrid Lorentzen.

Eksklusiv opptreden som filmes

Jostedalsbreen er den største isbreen på det europeiske fastlandet, og på Tungestølen henger brearmene nedover de bratte fjellsidene. De siste 30 årene har isen smeltet stadig raskere, med menneskeskapte klimaendringer som den viktigste årsaken. Ifølge de mest dystre beregningene kan isen være omtrent borte om 100 år.

På onsdag kommer 20 dansere til Tungestølen turisthytte hvor Den Norske Opera Ballett bygger en midlertidig scene. Programmet er spesielt sammensatt for anledningen og består av både klassisk og moderne ballett, med utdrag fra balletter som La Sylphide, Svanesjøen og En midtsommernattsdrøm (se program lengre ned). Blant danserne finner vi solistene Maiko Nishino, Melissa Hough, Yoel Carreño, Silas Henriksen og Gakuro Matsui.

På grunn av smittevern er det en publikumsbegrensning på 200 mennesker. Den Norske Turistforenings lokale turlag har organisert slik at det primært er lokalbefolkningen i Luster som får oppleve forestillingen. Den blir også filmet for senere visning.

BALLETT FOR KLIMAET: På onsdag danser Nasjonalballetten ved Tungestølen turisthytte som ble gjenåpnet i 2019. Foto: Jan Lillebø

Samarbeid med DNT og Norsk Tipping

Forestillingen er et trepartssamarbeid mellom Nasjonalballetten, Den Norske Turistforening og vår felles samarbeidspartner Norsk Tipping.

– Vi i DNT synes det er enormt kjekt at vakre Tungestølen blir arena for Nasjonalballettens forestilling. Når man ikke kan danse inne finnes det jo ikke vakrere kulisse enn Jostedalsbreen. Tusen takk til Norsk Tipping som tilrettelegger for spennende møter mellom sine samarbeidspartnere, sier generalsekretær i DNT Dag Terje Klarp Solvang.

Åsne Havnelid, administrerende direktør i Norsk Tipping uttaller:

– Det er stort for oss at vi endelig kan oppleve Nasjonalballetten igjen, og denne gangen på en unik scene, nemlig DNTs Tungestølen. I vakker norsk natur skal Norges fremste dansere gi publikum en magisk opplevelse. Gjennom samarbeidet med DNT og Nasjonalballetten får vi endelig realisert drømmen om forestilling i naturen. Vi er en stolt samarbeidspartner og gleder oss til denne opplevelsen.