I sommer skal «alle» på bilferie i Norge.

I Lofoten er snart alle Avis’ utleiebiler leid ut på grunn av økende etterspørsel etter innenlandsreiser, skriver selskapet i en pressemelding.

Planlegger du bilferie i år, haster det med å bestille leiebil. Mange planlegger bilferie i Norge i sommer, og Nord-Norge og Sør-Norge er særlig populært. Det merker Avis Bilutleie, som har leiebiler over hele landet.

Lofoten særlig populært



Lofoten er et særlig populært reisemål for ferierende, med vakre turmål og Instagram-favoritter som Reinebringen, Hauklandsstranden, Uttakleiv, Henningsvær og Svolværgeita. Disponerer man egen bil, kommer man seg rundt og får sett enda mer av den spektakulære naturen på det vakre øyriket.

Men det kan være lurt å bestille så raskt som mulig. I Lofoten har Avis de siste ukene opplevd en sterk økning i antall bookinger for juli.

Daglig leder i Avis Budget Group Norge, Donald Hayes.

- Det kan virke som enda flere nordmenn planlegger for at årets sommerferie blir norsk, og har begynt planleggingen tidlig. På utvalgte steder opplever vi en sterk økning i etterspørselen i Juli-måned, særlig for de større bilene tilpasset familier. For de som planlegger å ta ferie noe senere i år anbefaler vi leietakere å bestille og forhåndsbetale reservasjoner i forkant av ferien på avis.no for å sikre seg bil, sier Donald Hayes, daglig leder i Avis Budget Group Norge.

Avis Norge har utleiestasjoner på de fleste naturlige innfallsportene over hele landet. Planlegger du for eksempel en tur til Lofoten finner du Avis på alle de naturlige innfallsportene: Flyplassene i Leknes, Svolvær og Evenes. I tillegg har Avis utleiestasjoner på Stamsund, Svolvær sentrum, Andenes, og Bodø for de som ankommer med Hurtigruta.

- Disponerer du bil, kommer du deg rundt og kan la lokale aktivitetstilbydere gi deg en fantastisk opplevelse. Prøv rib-safari, fisketurer, ridetur langs stranda, en guidet fjelltur, kajakkpadling og smak på nydelig lokal mat. Norge har alt, sier Hayes.

Fleksibel avbestilling

Også i Kaptein Sabeltann-land i Kristiansand begynner pågangen etter utleiebiler i sommer å øke.

Hotellene i Agder melder også om økende pågang i både juli og august. Selv om det fortsatt er tilgjengelige biler viser tidligere erfaring at kunder bestiller leiebil når hotellreservasjonen er i boks.

Flere nordmenn sitter nok på gjerdet, og utsetter bestilling av ferie i håp om at de kan legge sommerferien til utlandet. Avis har imidlertid en fleksibel avbestillingspolicy, der de tilbyr gratis endring eller avbestilling av reservasjonen frem til 24 timer før dagen billeien starter. Det er med andre ord ingen risiko knyttet til å bestille leiebil nå dersom du planlegger bilferie i Norge i sommer.