Den nye hotelltjenesten er en sammenligningstjeneste der du enkelt kan søke etter og finne ditt foretrukne hotell, og få sammenlignet priser fra flere tilbydere.

Slik kan du enkelt velge det hotelltilbudet som er best tilpasset dine behov og lommebok. Til forskjell fra andre sammenlignbare tjenester i hotellmarkedet, gir FINN hotellenes egne tilbud den beste synligheten i søket og oppfordrer brukerne til å bestille direkte hos det lokale hotellet i de tilfeller dette er mulig.

Hjelper til norske hotell



- Med dette håper vi å hjelpe norske hotell med å få flere bestillinger direkte slik at de skal komme styrket ut av en utrolig tøff periode det siste året. FINN ønsker å bidra til at lokale hotell skal oppnå lønnsomhet, skape arbeidsplasser og levere en best mulig opplevelse for gjestene, sier forretningsutvikler i FINN reise, Eirik Norman Martinsen i en pressemelding.

- Det er flere fordeler for gjesten ved å bestille direkte, forteller Martinsen.

I flere tilfeller vil du kunne få en minst like god pris eller mer verdi for pengene ved å bestille hos hotellet, fremfor noen av de store bookingsidene som eksempelvis Hotels.com. Flere av hotellkjedene har en prisgaranti som garanterer deg den laveste prisen dersom du bestiller gjennom dem. Ved å bestille direkte hos hotellet kan du samtidig forholde deg til bare en part.

Kjedehotell og småhotell



I FINNs hotelltjeneste finner du i dag tilbudene til hotellkjedene Nordic Choice Hotels, Radisson og Classic Norway Hotels, samt en rekke mindre hotell og hotellkjeder.

FINN har også et godt samarbeid med Scandic og Thon Hotels, og deres tilbud forventes å bli tilgjengelige om kort tid.

Viktig og etterlengtet samarbeid

Den nye hotelltjenesten er svært godt mottatt av bransjen, og FINN forventer god oppslutning fra både brukere og flere lokale reiselivsaktører i tiden fremover.

Et godt samarbeid med lokal hotellnæring var helt avgjørende for at FINN valgte å satse på en egen hotelltjeneste, forteller FINNs reiseekspert og kommersielle direktør, Terje Berge i pressemeldingen.

- Vi er overveldet over responsen fra hotellnæringen og mottakelsen denne ideen har fått. Vi er veldig fornøyde med å få flere lokale hotellkjeder med fra starten og at de ønsker å samarbeide med oss for å utfordre de store globale aktørene. Dette er til det beste for forbrukerne, lokalt næringsliv og det norske samfunnet både når det gjelder tilbud, arbeidsplasser og skattekroner, sier Berge.

Viktig at hotellene tjener mer



Bransjeorganisasjonen NHO Reiseliv peker på at det er viktigere enn noen gang at hotellene får beholde mer av inntektene sine selv. De store norske hotellkjedene er også glade for dette samarbeidet, da det vil gi hotellgjestene enda bedre tilbud og det er lettere å imøtekomme deres ønsker.

- Vi vet at gjestene liker å sammenligne hotell og tilbud og tror FINN vil gjøre det enda tydeligere og enklere for gjestene å se at det lønner seg å booke direkte.

For gjesten er det også tryggere og smidigere med en direkte booking man selv styrer. Nå som travle sommeruker står for døren vet vi også at det er mange individuelle behov, og da er det en klar fordel å kunne kommunisere direkte mellom hotell og gjest, sier viseadm.dir i Nordic Choice Hotels, Bjørn Arild Wisth.

- Vi er positive til tiltak som kan styrke hotellnæringen og bidra til økt etterspørsel etter våre produkter. FINN er en aktør som når ut til svært mange mennesker, og det er spennende at de nå styrker satsingen på reiselivet, uttaler Director of Marketing Communication i Scandic, Tine Birkeland.

Flere hotelltilbud fremover

Ambisjonen til FINN er å levere den beste og mest brukervennlige hotelltjenesten i Norge. Vi vil fortsette å utvikle og forbedre tjenesten med brukerne i sentrum.

- Det unike med den nye hotelltjenesten til FINN er både at provisjonene blir redusert samt at aktørene selv får direkte kontakt med kundene. Dette har i lengre tid vært en kampsak for næringen og jeg applauderer dette initiativet fra FINN, sier administrerende direktør i Classic Norway Hotels, Stephen Meinich-Bache.

- Fremover har vi flere spennende planer og jobber blant annet med å få inn enda flere lokale hotelltilbud. Det er bare å glede seg og følge med, avslutter forretningsutvikler Martinsen.