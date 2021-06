Få med deg alt langs landeveien

- For sjåfører som er spontane underveis på turen, sier Garmin i en pressemelding.

CamperVan leveres med en stor, lettlest skjerm som passer perfekt for alle som elsker å reise, for eksempel par og familier som vil utforske nye steder.

GPS-navigatoren leveres med helt nye, eksklusive Garmin-funksjoner som Trendy Places hvor det anbefales stoppesteder, Local Spots for å utforske lokale reisemål og Roadtrip Routes hvor planene enkelt kan endres for å søke opp nye, eventyrlige ruter. CamperVan er den første bobil-navigatoren som leveres preprogrammert med Green Guide fra Michelin som inneholder bilder, beskrivelser og omtaler for plasser som det kan være verdt å se nærmere på.

Helgetur og bilferier



- Vi ser at interessen for kortere helge- og ferieturer i campervans er økende og har derfor utviklet denne brukervennlige enheten, forteller Thiemo Weinschenk hos Garmin i pressemeldingen og legger til:

- CamperVan er preprogrammert med et stort utvalg POI’er som viser intressante plasser langs veien, campingplasser og stoppesteder. Med CamperVan er det bare å kjøre i vei, og utforske mest mulig underveis på turen.

Også Michelin er fornøyde:

- Vi er glade for at Michelin Green Guide er preprogrammert i Garmins CamperVan. Campere kan dermed finne de beste attraksjonene langs veien uten å behøve å legge mye tid i å søke etter informasjon i forkant”, forteller Philippe Orain som er redaksjonssjef innen reiser og mat hos Michelin.

Michelin har et trestjerners graderingssystem går fra ”interessant” til ”verdt å besøke” med høyoppløste foto som gjør det enklere for road-trip-entusiaster å bestemme seg for å ta en omvei underveis på turen.

Dette er hovedfunksjonene

I tillegg til Trendy Places, Local Spots, Roadtrip Routes og Michelin’s Green Guide viser Tripadvisor en oversikt over restauranter, attraksjoner og andre steder som rangeres høyest av andre reisende.

BirdsEye Satellite Imagery viser omgivelsene, gir et overblikk over landskapet, og kan avsløre ”skjulte perler” og stoppesteder. Høyoppløste BirdsEye foto finnes tilgjengelige for nedlasting til navigatoren via Wi-Fi , uten krav til noe abonnement.

Preprogrammerte data gir rask tilgang til campingplasser og stoppesteder: ACSI, Campercontact, Trailer’s PARK, og iOverlander viser interessante plasser hvor man enkelt finner informasjon om campingplasser, og andre anbefalte steder utenfor kartmerkede stier.

CamperVan leveres med stemmestyring slik at man enkelt kan styre navigasjonen og be om anvisninger. Man kan også laste ned appen Garmin Drive til kompatibel smarttelefon med Bluetooth® og motta varsler fra telefonen på skjermen, dele GPX-filer, se drivstoffpriser, trafikk- og værvarsler i sanntid med mer.

CamperVan er kompatibel med ryggekameraene Garmin BC40 eller BC30(selges som tilbehør.