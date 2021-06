Spania tilbyr covid-forsikring

- Mye har forandret seg under koronapandemien. Måten vi arbeider på, måten vi omgås andre mennesker på, måten vi nyter fritiden på – og ikke minst måten vi kommer til å reise på melder Turespaña i en pressemelding.

Men på alle disse områdene i livet har vi klart å tilpasse oss for å gjøre det beste ut av situasjonen. På mange områder har vi til og med erfart at det finnes bedre måter å gjøre ting på!

Denne tilnærmingen må vi også ha til reising i tiden fremover. Derfor har spanske turistmyndigheter lansert en kampanje som heter Travel Safe, som byr på all informasjon du måtte trenge for å planlegge en trygg reise – uansett hvor i verden du vil dra når verden åpner opp igjen!

Spania tar turistenes sikkerhet på alvor

Man finner også spesifikke smittevernsanbefalinger- og regler for avstand mellom mennesker i mange forskjellige situasjoner, for eksempel når man er på stranden, museet, ute i naturen, spiller golf, besøker en restauranteller drar på shopping.

For å ivareta sikkerhet og helse, er det viktig å følge smitteverntiltakene i landet du kommer fra, og de lokale tiltakene for den aktuelle destinasjonen. Nytt i Spania fra og med 7.juni er at man slipper inn i landet uten negativ PCR- test om man har blitt fullvaksinert 14 dager innen avreise, og etter denne dato. Har man verken hatt viruset eller blitt fullvaksinert må man fremdeles vise til en negativ PCT- test for å slippe inn.

Covidforsikring for turister

Norske helsemyndigheter anbefaler å orientere seg om hva du skal gjøre dersom du får symptomer på Covid-19 mens du er på ferie. Du kan lese mer om sykdom under reisen i Spania her.

For en tryggest mulig reise tilbyr flere av de spanske regionene tilleggsforsikring knyttet til Covid-19. Dette er regionene som nordmenn oftest besøker. Dersom du blir syk mens du er på reise, kan du få dekket utgifter i forbindelse med smitte, avhengig av hvor du oppholder deg.

I Andalucia vil du som besøkende få dekket medisiner, transport ved sykdom og sykehusinnleggelse, i tillegg til utgifter for forlengelse av oppholdet ved karantene på opptil 15 dager. Dette gjelder både for den smittede og reisefølget.

Departementet for turisme, industri og handel på Kanariøyene ble i 2020 enige om en tilsvarende forsikring som trer i kraft dersom besøkende ikke har annen forsikring som dekker utgifter i forbindelse med Covid-smitte.

Flere andre regioner tilbyr tilsvarende tilleggsforsikringer. På Balearene (Mallorca, Menorca, Ibiza og Formentera) dekker AETIB (Tourism Strategu Agency of the Baelaric Islands) utgifter for hjemtransport og forlenget opphold grunnet karantene i sommer.

Murcia tilbyr en lignende forsikring, mens Galicia-regionen forbereder en forsikring i disse dager.

I Baskerland får turister gratis helsetjenester, slik at du som besøkende kan føle deg trygg.

Spania tar turistenes sikkerhet på alvor, og ser frem til å bidra til en trygg ferieopplevelse for besøkende i tiden fremover.