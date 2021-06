Det siste året har reiserestriksjoner og utviklingen i pandemien ført til mye usikkerhet for reisende. Norwegian ønsker å gjøre det enklere og tryggere for kundene å endre på en bestilt reise, selv om billetten i utgangspunktet ikke er fleksibel.

- Tidligere har vi, for en begrenset periode, åpnet for økt fleksibilitet på internasjonale flyvninger, og nå åpner vi med det samme tilbudet på innenriksflyginger. – Dette er et tiltak vi tror kundene vil sette pris på. I tillegg er det en fin måte å ønske kundene velkommen tilbake til oss, nå som stadig flere begynner å planlegge for å reise med fly igjen, sier Christoffer Sundby, konserndirektør for marked, salg og kundeservice i Norwegian i en pressemelding.

Norwegian-endringene



Her er de utvidede betingelsene for gebyrfri ombooking på både innenriks- og utenriksflygninger:

* Tilbudet gjelder kun LowFare og LowFare+ billetter. Flex-billetter har dette som standard vilkår allerede.

* Betingelsene kan bli endret, og betingelsene på kjøpstidspunktet vil da være gjeldende.

* Ombooking kan kun foretas til en ny dato hvor det finnes ledige billetter av samme billettype.

* Gebyrfri ombooking gjelder kun én gang og må gjennomføres innen 16 dager før avreise på internasjonale flyvninger og innen 7 dager på innenriksflyvninger.

* Vanlige betingelser gjelder for ombookinger som blir gjennomført mindre enn 16 dager før avreise på internasjonale flyvninger og mindre enn 7 dager på innenriksflyvninger.

* Hele reisen i den nye bestillingen (inkludert returreise) må være gjennomført innen 30. oktober 2021.

* Eventuell prisdifferanse mellom opprinnelig billett og ny billett må betales. Dersom ny billett er billigere enn opprinnelig billett, vil prisdifferensen ikke bli refundert.

* Tilbudet om gebyrfri ombooking for innenriksreiser gjelder for reiser som bestilles mellom 7. juni og 30. juni 2021, og gjelder for innenriksflyvninger i Norge, Sverige, Danmark og Finland.