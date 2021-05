Først i Norden: Scandic lanserer online multibooking

Skole- og fellesferien nærmer seg, og mange nordmenn er nå i gang med å legge planer for sommeren.

For å gjøre det enklere for de som skal ut på tur, har Scandic nå - som første aktør i hotellindustrien - lansert en løsning som gjør det mulig å booke hele ferien med ett klikk, heter det i en pressemelding fra Scandic.

Den nye multibooking-funksjonen på våre nettsider gjør det mulig å booke inntil fem forskjellige hotellopphold i en og samme sekvens.

Mange kjøp på en gang



- Vi er vant til å kjøpe mange varer på en gang når vi handler på nettet, og nå tilbyr vi også denne muligheten for hotellrom.

Det betyr at du kan booke hele rundreisen i én sekvens. Dette vil gjøre det enklere å planlegge og gi større fleksibilitet, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør i Scandic Hotels Norge, Tine Birkeland Westby., i pressemeldingen.

Når man bestiller hotellopphold på denne måten, vil hvert opphold få et eget bookingnummer, slik at det enkelt kan endres eller kanselleres. Et opphold på ett eller flere av Scandics 270 hoteller på 130 destinasjoner i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland og Polen kan bookes fra ett år i forveien.

Multibooking



Bookinger kan endres helt frem til klokken 18 på ankomstdagen, og betaling vil bare kreves ved ankomst på hotellet.

- Muligheten til å booke flere opphold i én sekvens er noe både fritids- og forretningsreisende har etterspurt for å gjøre prosessen enda enklere. Det er fantastisk å være først ute i bransjen med dette tilbudet, som gjør at en kan opptre som sitt eget reisebyrå, sier Birkeland Westby.

Multibooking-funksjonen blir tilgjengelig ved å velge "bestill flere hoteller" når man er inne og booker på Scandics nettside.