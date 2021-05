- Gjenåpningen av Oslo er i gang, og det er veldig gøy å også kunne åpne en akevittbar i Oslo havn.

Til tross for nedstengingen, har det også dukket opp flere nye utesteder i Oslo som nå kan åpne. Det tyder på en optimisme i næringslivet som jeg er veldig glad for, sier Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap i Oslo, i en pressemelding.

Hun står for åpningen av akevittbaren 1. juni, men publikum slipper ikke til før på torsdag.

Piren er en langstrakt akevittbar med glassvegger.

Det gir en følelse av å sitte ute i naturen, i all slags vær, og nyte mat og drikke. Man får en spesiell romfølelse av å sitte så langt ut mot fjorden og se Akershus festning, Hovedøya, Aker Brygge, Tjuvholmen og byen mot Rådhuset. Akevittbaren skal drives av Kapp Oslo AS, med Runar Kversøy som hovedaksjonær og daglig leder.

I Oslo havn åpner en ny akevittbar i et av Oslos mest spektakulære omgivelser. På Piren ytterst på Rådhusbrygge 2 kan gjestene hygge seg i historiske omgivelser. Foto: Kristin Jarmund Arkitekter

Norges beste uterom

Oslo Havn har restaurert Rådhusbrygge 2, og i 2019 ble den kåret til Norges beste uterom. Brygga har vært populær å besøke. Nå får befolkningen et utvidet tilbud med mat og drikke.

- Akevittbaren er Oslo Havns bidrag til havnepromenaden. Ønsket er å skape folkeliv ved fjorden og ta vare på den maritime kulturarven. Vi har hatt et godt samarbeid med Byantikvaren for å få dette til, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.

I over hundre år har båter lagt til kai her. Polarskipet Fram ble ønsket velkommen av en jublende folkemasse ved Rådhusbrygge 2 ved hjemkomst til Kristiania i 1896. Stemningen var mer sørgmodig ved markeringen av Dronning Mauds begravelse i 1938. I 1931 ble brygga innlemmet som en del av Rådhusbryggene. Nå byr den på rekreasjon for de mange som går tur langs havnepromenaden.