Totalt 2375 søknader er kommet inn til de 93 tilbudene som lyses ut i år.

Fullt forståelig

- Jeg er selv villreinjeger, og forstår interessen veldig godt. Dette er en helt særegen jaktform som har pågått siden istiden.

Du er i høyfjellet og blir utfordret langt sterkere enn med de fleste andre jaktformer, sier ansvarlig for Statskogs tilbud i Sør-Norge, Kristian Eiken Olsen i en pressemelding.

Om man får felt dyr, er det ofte krevende å få dyret ned fra fjellet. Man må gjerne bære tungt i timevis før man kommer ned.

- Nettopp slitet og følelsen av urjakt er noe av det som gjør totalopplevelsen helt unik, sier Olsen.

Årlige tellinger danner grunnlag

Årets utlysing gjelder Statskogs jakt i villreinområdene Snøhetta, Knutshø, Rondane Nord, Rondane Sør og Renheimen i Breheimen.

Totalt 119 dyr kan tas ut på de 93 tilbudene. Uttaket bestemmes etter årlige tellinger av bestand. Villreinutvalg av grunneiere foreslår antall dyr og det endelige uttaket godkjennes av offentlig villreinnemnd.

- Vi har et godt samarbeid mellom grunneierne, slik at jegerne kan gå over eiendomsgrenser etter et visst system. Villrein bruker store områder, og hvor flokkene oppholder seg avhenger mye av værsituasjonen, sier Eiken Olsen.