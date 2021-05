– Det er helt utrolig, sier professor Mimi Li ved Hong Kong Polytechnic University. Li har kinesiske turisme som sitt fokusområde, og har vært vitne til den plutselige økningen i én form for reising, nemlig «rød turisme», skriver CNN.

«Røde byer» øker i popularitet

Uttrykket «rød turisme» brukes uformelt i flere tidligere kommuniststater, men er et offisielt ord i Kina. I Kina brukes det som en betegnelse på reiser til steder hvor «den kinesiske kommunismens helter» ble født, levde eller kjempet. I mange tidligere kommunistland, som for eksempel tidligere Sovjet, kalles det også historisk turisme.

I 2004 bestemte Kina seg for å monitorere denne formen for turisme, og republikkens nåværende leder Xi Jinping har aktivt promotert «rød turisme» siden han kom til makt i 2012.

Dette har ført til at flere såkalte “røde steder” er blitt frisket opp og gjort til minnesmerker, og flere byer har havnet på listen over prominente «røde byer». Mange av monumentene befinner seg i fattigere deler av Øst-Kina, og den voldsomme økningen i turisme har gitt økonomien i områdene et etterlengtet løft.

(Saken fortsetter under bildet)

Yan'an er en av Kinas mest populære «røde steder». Nå satser landet for fullt på området. Foto: Hector Retmal / AFP/NTB

Pandemien ble gullgruve

De globale reiserestriksjonene som ble innført i mars 2020, og som fremdeles er i kraft, har medført at «rød turisme» har skutt i været. Denne formen for reise har i lang tid vært populær blant kinesere, og reiserestriksjonene ut av landet har gjort at flere har valgt å benytte seg av tilbudene i sitt eget land.

Kina forbereder seg på 100-årsjubileet for Kinas kommunistparti. Foto: Jason Lee / Reuters/NTB

– I 2020 steg antallet røde turister forbi 100 millioner, sier turismeekspert Li.

Ifølge reiseeksperten kunne ikke den økte interessen kommet på et bedre tidspunkt, nå som landet forbereder seg på å markere 100-årsjubileet siden Kinas kommunistparti ble dannet 23. juli 1921. Både statlige og private aktører har kastet seg på bølgen og promoterer aktivt «røde reisemål» for sommeren 2021.

Flere kinesiske flyselskap har etablert og lansert «røde» pakkereiser til en av kommunismens vugger Yan’an, som var sentral i Den kinesiske borgerkrig som strakk seg fra 1935 til 1947. Ifølge Global Times har antall reserverte reiser til området økt med over 300 prosent sammenlignet med samme periode i 2019, hvor 40 prosent av kundene er mellom alderen 21 og 30.

– Flere og flere besøker disse stedene, ikke fordi de burde, men fordi de vil, sier Zhang som jobber som guide i Yan’an.