– Alle tegn tyder på at dette blir tidenes norgesferie for nordmenn. Følelsen av frihet er en av de aller viktigste driverne, forteller reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge i en pressemelding.

I fjor dro 63 prosent av oss på norgesferie, mens den kommende sommerferien vil dette tallet stige til 70 prosent, ifølge de ferskeste tallene fra Innovasjon Norge. Det er det høyeste tallet siden målingene startet i 2012.

– Etter halvannet år med strenge restriksjoner, er vi mer enn klare for å oppleve alt det fantastiske norsk reiseliv har å by på. Det er et sterkt sug etter kvalitetstid med familie og flotte opplevelser landet rundt. Men Koronabarometeret viser også at få har startet planleggingen av ferien, og det er det nok på tide å komme i gang med nå, sier Holm.

Klare for å unne seg luksus

Svarene i undersøkelsen kan tyde på at det norske folk føler de fortjener å unne seg litt ekstra denne sommerferien.

De som svarer at de har fått enda mer lyst til å reise i Norge det siste året, vil også bruke mer penger i år enn i fjor. Det samme gjelder de som vil oppleve aktivitet, adrenalin og folkeliv. -Folk er klare til å unne seg litt luksus, sier Margrethe Helgebostad, fagansvarlig i Innovasjon Norge.

Koronabarometeret Fakta om undersøkelsen: Innovasjon Norge har siden mai 2020 gjennomført flere koronabarometer i inn- og utland. Målet er å ta temperaturen på folks holdninger til å reise generelt og i Norge spesielt. Hvilke forventninger de har, planer og bekymringer knyttet til det å reise. I perioden 23.-29. mars ble det gjennomført en undersøkelse i et representativt utvalg av nordmenn over 18 år. 1 688 personer deltok. Rapporten er utarbeidet av Epinion og Gyger i samarbeid med Innovasjon Norge.

Det aller viktigste motivet for årets sommerferie er kvalitetstid med familie og venner.

Hele 67 prosent av de spurt oppgir det som viktigst når årets ferie skal gjennomføres.

Videre viser undersøkelsen at bærekraft er blitt viktig for mange, særlig for de under 35 år. Hele seks av 10 under 35 år svarer at de vil endre måten de reiser på for å ta mer hensyn til miljø, klima og natur.

Regionale forskjeller

De ulike landsdelene har svært ulike forventninger til årets sommerferie.

- Hele 64 prosent av de som bor i Trøndelag forventer å reise på ferie i Norge, mot kun 53 prosent på Vestlandet.

- 28 prosent i Nord-Norge forventer kun å feriere hjemme. De som forventer å feriere hjemme har i mindre grad bestemt seg for hva de skal gjøre i sommerferien.

- 33 prosent av befolkningen i Stor-Oslo forventer å reise til utlandet og det er særlig de som er på jakt etter sol og bad og sosiale opplevelser som vil til utlandet.