Skulpturen ankommer Sukkerbiten i Oslo i løpet av sommeren, der delene skal monteres sammen av kunstnerens produksjonsteam.

Mot slutten av året vil den bli løftet på plass der den skal stå. Mens vi venter håper vi publikum vil bruke området som nå er åpent og følge med på livet i engen.

– Bjørvika blir et helt unikt miljø i byen, med kunst, kultur, bading og restauranter. Nå med nye MUNCH og snart The Mother blir dette en spennende kunstattraksjon i Oslo, sier Omar Samy Gamal, byråd for kultur, idrett og frivillighet i en pressemelding.

Illustrasjon av The Mother som viser størrelsen, 9 meter høy. Foto: J & L Gibbons

Inger Munchs brygge?

Når The Mother kommer skal hun få sin plass sittende på kne i en liten blomstereng på en helt ny tomt i Oslo utenfor nye MUNCH. Området The Mother skal sitte i får kanskje navnet Inger Munchs brygge.

Navnet er ute på Høring av Bydel Gml Oslo, og avgjøres etter sommeren.

Fakta om The Mother The Mother er en ny stor kunstattraksjon i Oslo som blir ferdig mot slutten av året 2021. Valgt ut av en jury etter en kunstkonkurranse i 2018 hvor nasjonale og internasjonale kunstnere var invitert. Kunstverket blir laget i bronse for å stå i mange tiår, og kan bli et nytt kunstikon for Oslo på lik linje med «Den lille havfruen» i København og «Sinnataggen» i Vigelandsparken. Hun kommer til å sitte vendt mot fjorden, ytterst ved nye MUNCH i Bjørvika, på et mål ny tomt. Ett mål nytt Oslo. Kvinnefiguren er naken og sårbar, men også storslagen og beskyttende der hun verner om folk, by og MUNCH. Kunstverket blir stort, ni meter høyt og veier flere tonn. Laget av den anerkjente britiske kunstneren Tracey Emin, og blir hennes største verk hittil Les mer om The Mother her.

Området utenfor MUNCH er et mål stort, og består av sitteplasser, brygge, en liten blomstereng og etter hvert kunstverket The Mother. Området er tilgjengelig fra land via en 40 meter lang bro fra havnepromenaden og nye MUNCH. Hele området er utformet som en del av kunstprosjektet, i tråd med kunstnerens visjon, og er utarbeidet av det britiske landskapsarkitektfirmaet, J & L Gibbons. Dette skal sikre et godt samspill mellom skulpturen, området og publikums bruk av stedet.

The Mother ser ut over fjorden fra Sukkerbiten utenfor MUNCH. Foto: J & L Gibbons

Mor i blomstereng



Stedet vil også fungere som trebrygge for besøkende fra båt mot Akerselva, og som kai for fremtidig museumsbåt. Den lille enga som The Mother skal stå på, vil bestå av lokale villblomster og planter, og vil være et matfat for bier og humler. Dette er et tiltak i tråd med Oslo som miljøby og vil bidra til biologisk mangfold.

Med nye MUNCH og kulturbyen Bjørvika i ryggen kan du oppleve det nye området og nyte utsikten over fjorden.

Fakta om området til kunstverket Nabo til Sukkerbiten, Sørenga, Den Norske Opera & ballet og MUNCH Oslo kommune har opparbeidet et helt nytt uteområde sør for det nye MUNCH på rundt 1000 m2. Området skal få et navn. Navnekonkurranse er gjennomført, og Bydel Gamle Oslo skal snart ha navnene på høring. Les mer her. Området blir en del av Havnepromenaden og vil være tilgjengelig for hele Oslos befolkning og for besøkende til nye MUNCH. Området vil bestå av torg, brygge og kai, og med adkomst via en rundt 40 meter lang bro. Området har 17 benker. Navnet på området er ute på høring, mulig navn Inger Munchs brygge Prosjektet er et samarbeid mellom flere etater i Oslo kommune; Kultur- og idrettsbygg, Kulturetaten og Bymiljøetaten, samt MUNCH.

Det nye området i Bjørvika får mulig navnet Inger Munchs brygge.Foto: Istvan Virag, mai 2021, Kulturetaten, Oslo kommune.

– Mens vi venter på det The Mother, håper vi publikum vil bruke området som nå er åpent. Det er andre skulpturer i området, som man kan oppleve. Heldigvis har Oslo en god kunstordning, som sikrer god kunst for folk der storbyen utvikles og bygges, sier Stein Slyngstad, direktør for Kulturetaten som forvalter kommunens kunstordning.