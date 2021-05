Ole Bull: Abid Raja døpte båten på Lysøen

«Ole Bull» er intet mindre enn Norges første elektriske museumsbåt. Den har plass til flere passasjerer om bord enn forgjengeren med samme navn, og vil gjøre adkomsten til øya enklere, heter det i en pressemelding fra KODE.

Båten har toalettfasiliteter, er tilpasset bevegelseshemmede og har et dekk som gjør naturopplevelsen best mulig under overfarten.

Den vil lades med landstrøm når den ligger ved Buena kai.

Døpte båten og overrakk penger

Kulturministeren og regjeringen vedtok tidlig i mai å fullfinansiere rehabiliteringen av Ole Bulls villa på Lysøen, etter at en tilstandsrapport i fjor avdekket store ødeleggelser på bygningen. Under dåpen kunne pengene formelt overrekkes.

– Det er deilig å være tilbake på Lysøen. Er det behov for mer penger, stiller vi med mer, lovet kulturminister Abid Raja.

Grunnet koronarestriksjoner ble det ingen folkefest på kaien, men en offisiell delegasjon med blant annet ordførerne i Bjørnafjorden og Bergen kommuner. Fiolinist Rasmus Hella Mikkelsen og sopran Sofia Nesje Enger sørget for musikkinnslaget.

– Vi er veldig stolte over den nye båten vår, og svært glade for at kulturministeren støtter oss, sa KODEs direktør Petter Snare.

Ole Bull Museum Lysøen Foto: Dag Fosse / KODE

Besøk Lysøen gratis sommeren 2021

Villaen på Lysøen skal gjennom en omfattende renoveringsprosess de neste årene og vil være stengt for besøk i sommer. Vi vil derfor invitere til utendørs opplevelser på Lysøen sommeren 2021.

Som et pluss vil det bli gratis transport med båten for alle fra Buena kai til Lysøen, tirsdag-søndag, frem til og med 15. september. Se rutetider her

Båten «Ole Bull» er bygget av Måløy verft, i tett samarbeid med Easyform, Stadt Towing Tank og Sea Technology. Den er designet av Atle Ellefsen i DNV GL. KODE fikk 15 millioner kroner fra regjeringen i 2016 til bygging av båten. Den totale kostnaden for båten er 22 millioner kroner.