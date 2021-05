Det monumentale verket "PASANASAP" ble avduket under sesongåpningen på Kistefos Museum 23. mai, melder museet i en pressemelding.

Kistefos' nyeste skulptur er laget med stål fra et lasteskip som sank utenfor Fedje i 2007. MS Server var på vei til Murmansk da det blåste opp til storm. Åtte meter høye bølger gjorde at mannskapet måtte evakueres med helikopter og skipet til slutt sank til bunns i to deler. Den bakre delen av skipet, bestående av 1500 tonn stål, ble hevet i 2018.

Fra vrak til skulptur



Stålet i Boves skulptur kom fra denne delen av skipet. På tross av de harde, tunge materialene hun bruker, har de ferdige verkene en letthet i seg, som gjør at de oppfattes myke, lette og medgjørlige.

Fra forliset av MS Server utenfor Fedje i 2007. Deler av skipet er nå blitt skulptur på Kistefos. Foto: Jan M. Lillebø, Bergens Tidende

Bove jobber med kombinasjonen av funne gjenstander, deriblant gammelt stål som hun finner på skraphauger, og masseprodusert, prefabrikkert stål som er møysommelig bearbeidet. Resultatet er store, taktile verk som er rå og skjøre på samme tid.

"PASANASAP" er et monumentalt og stedsspesifikt verk, det vil si at verket er laget spesielt for Kistefos Museum, samt at kunstneren selv har vært med på å bestemme plasseringen av verket.

Bove besøkte Kistefos i 2018 og forelsket seg i det stille skogsområdet sør-vest for The Twist. Her går kyrne på beite, elva renner roligere og døde furutrær har omskapt terrenget på spektakulært vis. Området er en hittil uutnyttet del av skulpturlandskapet, og Boves arbeid utvider dermed Kistefos både geografisk og kunstnerisk.

Skulpuren vil inngå som en permanent del av Kistefos Museums skulptursamling.