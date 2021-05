FINN.no: Hit reiser nordmenn i sommer

Opinions koronamonitor viser at nesten 9 av 10 spurte sier at de kommer til å ha Norgesferie i år og FINN.no skriver i en pressemelding at de tydelig ser at etterspørselen etter feriehus og hytter til leie har formelig eksplodert i år. Før fjorårets sommer var det svært høy aktivitet inne på norske feriehus og hytter på FINN reise, og i år har tallet økt med ytterligere 45% i besøk på annonsene i april.

– I fjor forsto folk flest i mai at det ble Norgesferie, men i år skjønte man det før påske og trykket har vært høyt på FINN reise siden da. Vi har allerede sett at de fleste mest eksklusive hyttene og feriehusene er revet bort for hele skoleferien. Dersom du har mulighet til å legge årets sommerferie utenom fellesferien, får du større frihet og bedre kort på hånden når du skal planlegge feriereisen, sier Terje Berge, kommersiell direktør i FINN reise, i pressemeldingen.

Sørlandet mest etterspurt

Sørlandet er populært som aldri før, og det er også den regionen som har hatt flest hytter eller ferieboliger til leie. Kristiansand er en soleklar sommerferiefavoritt i år.

De mest søkte destinasjonene i Norge i 2021: Kristiansand

Kragerø

Hvaler

Arendal

Risør Kilde: FINN.no

Utenom disse stedene, så er Lindesnes, Grimstad og Stavern også populære sommerdestinasjoner hvor du fortsatt kan skaffe deg en hytte i sommer. Andre småsteder i sørlandsregionen kan også fortsatt by på leiligheter og hytter i sommer.

Nord-Norge er populært som vanlig. I Lofoten, Vesterålen og på Helgelandskysten kan du fortsatt kapre deg en hytte, bryggeleilighet eller rorbu ved havet og nyte den vakre naturen og lyse sommernetter.

Kristiansand er den mest etterspurte feriedestinasjonen for sommeren. Foto: FINN.no

Få inspirasjon via Norgesferie-tjenesten

Trenger du tips og inspirasjon til feriesteder, så kan man lett finne utsøkte småsteder og perler langs kysten eller på fjellet ved hjelp av FINNs egen Norgesferie-tjeneste , forteller reiseekspert Berge.

– Mange ønsker å besøke de samme stedene, så det kan lønne seg å tenke litt annerledes og se etter hytter på småsteder langs kysten vår. Med fjoråret friskt i minne, er det nok veldig lurt å sette planene og reservere plass så fort som mulig. Kapasiteten er ikke like stor over alt. Da er det «førstemann til mølla» som gjelder, sier han.

Nykommere på topplisten over steder folk er interesserte i denne sommeren, er blant annet Etnedal, Sogndal, Kvam, Nesodden, Flekkefjord og småsteder i nærheten av Bergen. Vil du heller ta inn på hotell, er mulighetene mange. Når det gjelder hotellbookinger, så er det de store byene som er vinnere i sommer.