Gøteborg kåret til verdens mest bærekraftige by i 2021

– Gøteborg viser nok en gang at vi er en verdensledende destinasjon når det kommer til bærekraft. Turistnæringen og mange andre deler av byen har jobbet hardt i flere år for å gjøre destinasjonen bærekraftig, sier Peter Grönberg, sjef i Göteborg Co i en pressemelding.

- Imponerende!

I sin begrunnelse skriver Lonely Planet: Gøteborg har hatt topprangeringen i Global Destinations Sustainability Index siden 2016. Byens progressive, målbare løsninger for bærekraft har imponert ekspertpanelet.

Med et regionalt klimamål om å være fossiluavhengig innen 2030, var Gøteborg den første byen i verden som utstedte grønne obligasjoner for å øke investeringene i klimaorienterte løsninger.

Storsatsing på bærekraft

97 prosent av kollektivtransporten går nå på fornybar energi, og 95 prosent av hotellene er miljøsertifiserte. Byen har en lavutslippssone i sentrum og flyplassen er sertifisert til det høyeste nivået i Airport Carbon Accreditation-ordningen. Byen ble også, sammen med Malaga, utpekt til European Capital of Smart Tourism 2020.

– Byen og besøksnæringen har jobbet lenge og målrettet med bærekraftspørsmål. Ambisjonen er å bidra til en by som er herlig å leve i for alle og som har et bredt og interessant tilbud som tar hensyn til både miljø og mennesker. Mange modige og fremtidsorienterte mennesker og organisasjoner bidrar til en bærekraftig utvikling. Dette gir positiv stemning både i byen og næringslivet, sier Katarina Torstensson, bærekraftstrateg hos Göteborg Co.

